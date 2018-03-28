ГП «НЭК «Укрэнерго» 20 марта заключило соглашение с ООО «Киевский часовой завод» о закупке часов на 389 тыс грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

До 5 апреля поставят 35 наручных часов Kleynod с логотипом «Укрэнерго» на циферблате и гравировкой «По случаю 20-летия компании за личный вклад в развитие ГП «НЭК «Укрэнерго» на задней крышке, паспортом, ремешком и футляром. Гарантийный срок составляет три года.

В частности 25 мужских часов модели K 348-613 стоят 11 543 грн./шт., а 10 женских часов модели K 308-533 W – 10 004 грн./шт.

Цены указаны с учетом скидки в размере 5%, которая действует при условии полной предоплаты.

Производитель продает на своем сайте эту позолоченную мужскую модель с сапфировым стеклом и кожаным ремешком на 17% дороже – по 13 500 грн./шт. Женской модели в ассортименте нет, но подобные часы из той же серии 308 стоят 11 700-12 900 грн./шт.

В настоящее время учредителем и директором «Киевского часового завода Алексей Золотарев. По данным системы «YouControl», на 2016 год 5% уставного капитала должно ЗАО «Часовой завод «Полет» (Россия), учредителями которого являются ОАО «Первый московский часовой завод», ЗАО «Мастер-часовщик и К» и ряд физлиц.

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