Американской певице Мэрайе Кэри исполнилось 48 лет. Кэри: Торжество в самом праздничном месте на Земле! Фото она разместила в Instagram."Торжество в самом праздничном месте на Земле!" – написала она. Anniversary celebrations at the most festive place on earth! * #disneyland #327 Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 27 Мар 2018 в 8:13 PDT #327 ♥ * Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 27 Мар 2018 в 9:17 PDTМэрайя Кэри родилась 27 марта 1969 гола. Ее дебютный альбом, вышедший в 1990 году, сразу стал платиновым.С 1993 по 1997 годы певица была замужем за музыкальным продюсером Томми Мотоллой, с 2008 по 2016 годы – за музыкантом Ником Кэнноном. Монро и Мароккан – ее дети от этого брака. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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