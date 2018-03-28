Погода, Новости, загрузка...
Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в Диснейленде
28.03.2018 17:19
Американской певице Мэрайе Кэри исполнилось 48 лет. Кэри: Торжество в самом праздничном месте на Земле! Фото она разместила в Instagram."Торжество в самом праздничном месте на Земле!" – написала она.

Anniversary celebrations at the most festive place on earth! * #disneyland #327

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 27 Мар 2018 в 8:13 PDT

#327 ♥ *

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 27 Мар 2018 в 9:17 PDTМэрайя Кэри родилась 27 марта 1969 гола. Ее дебютный альбом, вышедший в 1990 году, сразу стал платиновым.С 1993 по 1997 годы певица была замужем за музыкальным продюсером Томми Мотоллой, с 2008 по 2016 годы – за музыкантом Ником Кэнноном. Монро и Мароккан – ее дети от этого брака.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить