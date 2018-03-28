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В Польше фиксируют падение рейтинга партии Качиньского
28.03.2018 17:19
В Польше фиксируют падение рейтинга партии Качиньского
Рейтинг снизился на 12%
Правящая партия "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского сохранила лидерство в Польше.
В Польше фиксируют падение рейтинга партии Качиньского

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Kantar Millward Brown SA для телеканала TVN24, проведенного в начале марта.

Согласно опросу, в марте 28% поляков задекларировали готовность проголосовать за PiS, что на 12% меньше, чем в феврале. Однако, за крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа" (РО) на сегодняшний день готовы отдать свои голоса 22% респондентов, что на 6% больше, чем в феврале.

На сегодня, 5-процентный избирательный барьер преодолели бы также движение Kukiz'15 (10%), Союз демократических левых (9%), партия "Современная" (6%), партии "Свобода" и Польская крестьянская партия (PSL ) - по 5%.

Напомним, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского "пакостным стариком".

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