|В Киеве произошел пожар у метро "Левобережная"
|28.03.2018 17:20
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В столице Украины произошел пожар возле станции метро "Левобережная", станция закрыта на вход и выход, передает со ссылкой пресс-службу киевского метрополитена в Twitter.
"Красная линия. Выявлено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - говорится в сообщении метрополитена.
Начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в комментарии отметил, что сейчас пожар до сих пор продолжается.
Кроме того, пользователи соцсетей опубликовали видео с места происшествия. Сообщают, что загорелся один из магазинов рядом со входом в метро.
На видео видно, что пожар повредил и отреставрированный вход станции метро "Левобережная" до Евровидения-2017 года.