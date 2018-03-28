Российские дипломаты – персоны нон-грата - покидают Украину

Российские дипломаты, объявленные персонами нон-грата в Украине, уже покидают страну, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Еще не истек 48-часовой срок. Мы вручили ноту протеста об объявлении этих лиц персонами нон-грата в понедельник около 18.00, но, насколько мне известно, уже происходит отъезд российских дипломатов", - рассказала М.Беца агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, МИД Украины должно получить от российский стороны ноту о завершении миссии этих дипломатических сотрудников, которые должны немедленно сдать свои аккредитационные карточки.

Спикер МИД также указала, что, в соответствии с международным правом, у РФ есть право прислать новых дипломатов вместо уехавших, но окончательное слово - за Украиной. "Право принимающей страны – принимать или нет. То есть, в принципе, на эти должности могут прибыть дипломаты, если будет наше согласие. Пока данный вопрос не рассматривается", - подытожила она.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".