Виновными в трагедии в торгово-развлекательном центре российского Кемерова оказались пятеро работников ТЦ.

Среди задержанных был охранник. Он не включил систему оповещения, передает со ссылкой на .

"Четырем из них уже предъявлено обвинение. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и охраннику. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - пишет УП.

Другими задержанными стали управляющая ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-владельца ТЦ Георгий , руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора" Александр Никитин.

27 марта 2018 суд взял их под стражу на трое суток.

"Никогда двери в кинотеатрах не закрывались. У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что ходите и хлопаете дверью. Мы не можем делать замечания гостям. Гости делают все, что они хотят. Поэтому двери в кинотеатр не закрывались никогда", - сказала Судденок .

По ее словам, она не знала о нарушении пожарной безопасности в торговом центре.

"14 февраля были учения. Срабатывала пожарная сигнализация. Не было ни одного замечания. Я не знала, что у нас есть какие-то проблемы", - сказала управляющая ТРЦ.

Председатель следственной комиссии Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники торгового центра "Зимняя вишня" сбежали из здания после пожара. Они покинули там детей и родителей.

Сейчас родственники подали заявления об исчезновении 67 человек во время пожара.

"С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего. Родственникам выданы разрешения для их захоронения", - говорится в сообщении.

Некоторые тела сильно повреждены огнем, следовательно для их идентификации проводятся генетические экспертизы.

По данным России, общее количество жертв составляет 64 человека. Информация о пропавших в результате пожара граждан власть не имеет.

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал заместитель главы России Владлен Аксенов.

По словам Аксенова, опознаны 27 человек. По шести необходимо провести дополнительную экспертизу.

Вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов не смог ответить на вопрос, почему в СК поступили заявления о 67 пропавших без вести.

"Следственная группа СК работает в соответствии с теми требованиями, которые у них есть. Мы тоже видим вот эти вот небольшие цифры по разногласия. Пока официальная цифра - 64 погибших", - сказал Чернов.

В сети появилось видео со сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Видео на своем канале в Youtube опубликовал следственный комитет .

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