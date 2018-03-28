Исполнительный комитет городского совета Харькова утвердил решение по повышению стоимости проезда в общественном транспорте города: в метрополитене - до 5 гривен, а в трамвае и троллейбусе - до 4 гривен за одну поездку. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 28 марта.

В соответствии с решением, стоимость проезда в электротранспорте города возрастет на одну гривну за поездку.

Повышенные тарифы вступят в действие после того, как решение будет опубликовано в газете "Харьковские известия", выход которой запланирован на четверг, 29 марта. Однако жители, которые пополнили карты-проездные билеты до возрастания тарифов, будут пользоваться ими по старым ценам до окончания средств.

Как сообщал svodka.net ранее, Кабинет министров Украины в 2018 году намерен выделить на дорожную отрасль около 50 миллиардов гривен. редства будут выделять по дополнительным бюджетным программам. В частности, на проект Go Highway, который соединит Балтику с Черным морем, потратят 4 миллиарда гривен.

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