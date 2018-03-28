В Украине готовятся изменения механизма оценки роли стажа при начислении пенсий, и пока есть два возможных варианта.

«По стажу, мы установим определенные категории людей. Думаю, что это должны быть граждане, вышедшие на пенсию до 2000 года. Для них стаж все равно будет считаться год к году, но его стоимость будет немного другой», — рассказал «Обозревателю» министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, действительно этим людям откорректируют заработную плату. И тот стаж будет иметь большее значение, чем тот, который они получали после 2000 года.

«Есть и другой вариант, который предложил нардеп от Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич. Его идея: взять действующую формулу и применить при определении пенсий до 2000-х любые 5 лет самого большого заработка. Затем эти коэффициенты сложить. Таким образом, общий коэффициент будет больше, чем тот, который у человека после 2000 года», — подытожил Рева. По подсчетам Минсоцполитики, это коснется примерно трех миллионов пенсионеров из 12.

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