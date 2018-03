В ракетных двигателях КНДР нет элементов украинского производства, — отчет ООН Озвученные в августе 2017 года в публикации американской The New York Times предположения о якобы возможной передаче «Южмашем» ракетных технологий в КНДР стали предметом инициированного Украиной рассмотрения специального заседания Совета Безопасности ООН В ГП «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ЮМЗ, Днепр) подчеркивают, что отчет ООН по санкциям в отношении КНДР не содержит подтверждений о наличии в двигателях северокорейских МБР компонентов украинского производства и расценивают заявления российских официальных лиц по данному поводу как очередную информационную манипуляцию, информирует svodka.net. «Упоминаемый российскими официальными лицами отчет ООН по санкциям в отношении КНДР не содержит подтверждений о наличии в ракетных двигателях северокорейских МБР элементов украинского производства: в отчете говорится о возможности наличия в северокорейских ракетах отдельных элементов советского ракетного двигателя РД-250. Подобные заявления есть не что иное, как очередная информационная манипуляция, ставящая своей целью привязать Украину к ракетной программе КНДР», — отметил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в среду представитель менеджмента «Южмаша». «Вместе с тем, при анализе данного отчета ООН российские официальные лица игнорируют содержащееся в документе мнение разведки США о возможном наличии в КНДР собственного производства ракетных двигателей», — заметил собеседник агентства. В этой связи он также напомнил, что озвученные в августе 2017 года в публикации американской The New York Times предположения о якобы возможной передаче «Южмашем» ракетных технологий в КНДР стали предметом инициированного Украиной рассмотрения специального заседания Совета Безопасности ООН. «Каких-либо подтверждений, озвученных в публикации NYT предположений, на специальном заседании СБ ООН представлено не было», — подчеркнул представитель ЮМЗ. Читайте: Россия построит мост между Дальним Востоком и КНДР, - The Washington Post Ранее в среду российский знаток группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику заявил, что Украина якобы подтвердила ООН, что двигатели на северокорейских МБР могли содержать элементы, производившиеся на украинском предприятии «Южмаш».



