Если бы была политическая воля и желание отменить электронное декларирование общественных активистов, нардепы сделали бы это на прошлой неделе, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" внефракционный народный депутат Борислав Береза. Береза: Сейчас даже наш комитет не может собраться Фото: Борислав Береза / Facebook "Если бы была политическая воля и желание депутатов отменить е-декларирование общественных активистов, они бы сделали это на прошлой неделе. Но, судя по всему, у нардепов нет желания осознавать всю важность этого вопроса. Попытка Тимошенко (лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. – ) привлечь внимание к данной теме и собрать внеочередное заседание – это, конечно, хорошо. Но проблема в том, что сейчас даже наш комитет не может собраться. Соответственно мы не можем провести такую важную вещь, как антикоррупционную экспертизу. Вопрос с декларированием активистов важно решить до 1 апреля. А депутатов банально нет в Киеве. Верховная Рада уже не успеет отменить закон к этой дате", – подчеркнул нардеп.По его мнению, отмена декларирования активистов зависит от лидеров парламентских фракций."У нас есть реальная проблема, которую нужно как-то решать. Тем, кто пообещал нашим европейским партнерам решить этот вопрос, сейчас должно быть стыдно. Мы регулярно нарываемся на неприятные высказывания европейцев. Главное, чтобы это не перерастало в неприятные действия. Ведь в таком случае Украина будет терять свои позиции в Европе. А это недопустимо, учитывая выбранный нами европейский вектор развития. Европа очень долго рассуждает и разговаривает, но в определенный момент они могут запустить ряд процессов, которые будут представлять собой экономические либо политические ограничения. Сможет ли парламент отменить этот закон, зависит от того, смогут ли лидеры фракций собрать нардепов и заставить их проголосовать. Пока это не удается", – отметил Береза.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект, обязав с 2018 года подавать электронные декларации членов общественных организаций.27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.В январе 2018 года Евросоюз заявил, что система декларирования "накладывает неоправданную тяжесть и давление на неправительственные организации", и призвал Киев отменить спорную норму.22 марта этого года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании активистов общественных организаций в 2018 году.По словам еврокомиссара по вопросам политики соседства Йоханнеса Хана, Верховной Раде необходимо отменить обязательное декларирование для активистов общественных организаций, так как это противоречит международным рекомендациям. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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