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Борислав Береза: Вопрос с декларированием активистов важно решить до 1 апреля. А депутатов банально нет в Киеве
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28.03.2018 17:27
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Если бы была политическая воля и желание отменить электронное
декларирование общественных активистов, нардепы сделали бы это на
прошлой неделе, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН"
внефракционный народный депутат Борислав Береза. Береза: Сейчас
даже наш комитет не может собраться Фото: Борислав Береза /
Facebook "Если бы была политическая воля и желание депутатов
отменить е-декларирование общественных активистов, они бы сделали
это на прошлой неделе. Но, судя по всему, у нардепов нет желания
осознавать всю важность этого вопроса. Попытка Тимошенко (лидер
"Батьківщини" Юлия Тимошенко. – ) привлечь внимание к
данной теме и собрать внеочередное заседание – это, конечно,
хорошо. Но проблема в том, что сейчас даже наш комитет не может
собраться. Соответственно мы не можем провести такую важную вещь,
как антикоррупционную экспертизу. Вопрос с декларированием
активистов важно решить до 1 апреля. А депутатов банально нет в
Киеве. Верховная Рада уже не успеет отменить закон к этой
дате", – подчеркнул нардеп.По его мнению, отмена
декларирования активистов зависит от лидеров парламентских
фракций."У нас есть реальная проблема, которую нужно как-то решать.
Тем, кто пообещал нашим европейским партнерам решить этот вопрос,
сейчас должно быть стыдно. Мы регулярно нарываемся на неприятные
высказывания европейцев. Главное, чтобы это не перерастало в
неприятные действия. Ведь в таком случае Украина будет терять свои
позиции в Европе. А это недопустимо, учитывая выбранный нами
европейский вектор развития. Европа очень долго рассуждает и
разговаривает, но в определенный момент они могут запустить ряд
процессов, которые будут представлять собой экономические либо
политические ограничения. Сможет ли парламент отменить этот закон,
зависит от того, смогут ли лидеры фракций собрать нардепов и
заставить их проголосовать. Пока это не удается", – отметил
Береза.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во
втором чтении и в целом за законопроект, обязав с 2018 года
подавать электронные декларации членов общественных
организаций.27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал
изменения к закону о е-декларациях.В январе 2018 года Евросоюз
заявил, что система декларирования "накладывает неоправданную
тяжесть и давление на неправительственные организации",
и призвал Киев отменить спорную норму.22 марта этого
года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который
предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном
электронном декларировании активистов общественных организаций в
2018 году.По словам еврокомиссара по вопросам политики
соседства Йоханнеса Хана, Верховной Раде необходимо
отменить обязательное декларирование для активистов общественных
организаций, так как это противоречит международным
рекомендациям.
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