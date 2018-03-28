|Корчак заявила, что 12 апреля суд рассмотрит иск Назка к Соломатиной
|28.03.2018 17:27
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Ранее прежний член НАПК Анна Соломатина заявила о фальсификации проверок электронных декларацийПервое судебное заседание, на котором рассмотрят иск Назка к экс-руководителю департамента финконтроля НАПК Анны Соломатиной, состоится 12 апреля.
Анна Соломатина. Фото: slovoidilo.ua
Об этом заявила член НАПК Наталья Корчак после заседания агентства 28 марта, передает "112 Украина".
"12 апреля будет первое судебное заседание по вопросу нашего иска к госпоже Соломатиной, и есть уголовное производство, мы наиболее заинтересованы, чтобы оно было завершено и пришло к логическому завершению", - сказала Корчак.
Напомним, что 14 ноября нардеп Мустафа Найем был организатором брифинга руководителя Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анны Соломатиной. И заявила, что глава НАПК Наталья Корчак и его коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций. По ее словам, агентство стало полностью подконтрольно Администрации Президента.
В свою очередь, в Администрации Президента заверили, что не причастны к фальсификации проверки электронных деклараций и не имеют инструментов влияния на НАПК.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уже начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, должностными лицами других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в отдельно крупных размерах, соединенных с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгодоприобретателя и третьих лиц.