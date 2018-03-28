Ранее прежний член НАПК Анна Соломатина заявила о фальсификации проверок электронных деклараций

Об этом заявила член НАПК Наталья Корчак после заседания агентства 28 марта, передает "112 Украина" .

"12 апреля будет первое судебное заседание по вопросу нашего иска к госпоже Соломатиной, и есть уголовное производство, мы наиболее заинтересованы, чтобы оно было завершено и пришло к логическому завершению" , - сказала Корчак.

Напомним, что 14 ноября нардеп Мустафа Найем был организатором брифинга руководителя Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анны Соломатиной. И заявила, что глава НАПК Наталья Корчак и его коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций . По ее словам, агентство стало полностью подконтрольно Администрации Президента.

В свою очередь, в Администрации Президента заверили, что не причастны к фальсификации проверки электронных деклараций и не имеют инструментов влияния на НАПК.