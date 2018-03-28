Об этом сообщает приговора суда, который признал мужчину виновным в краже.

Инцидент случился еще 22 декабря в Днипре. Будучи в грузовике, мужчина после того, как выбрался из деревянного ящика, вскрыл несколько пакетов с бытовой техникой.

Таким образом, вор смог взять ноутбук, часы и мобильный телефон. Как сказано в приговоре, общая сумма ущерба составила 13 тысяч гривен. После того, как мужчина обчистил другие посылки, он вернулся в свой ящик. По прибытию в Харьков его обнаружили сотрудники «Новой почты».

Суд изначально назначил мужчине три года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира