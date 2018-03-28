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Вор спрятался в посылке «Новой почты», чтобы ограбить грузовик при перевозке
28.03.2018 17:33
Вор спрятался в посылке «Новой почты», чтобы ограбить грузовик при перевозке "Изобретательный вор" спрятался в посылке для того, чтоб незаметно ограбить грузовик.

Об этом сообщает приговора суда, который признал мужчину виновным в краже.

Инцидент случился еще 22 декабря в Днипре.  Будучи в грузовике, мужчина после того, как выбрался из деревянного ящика, вскрыл несколько пакетов с бытовой техникой.

Таким образом, вор смог взять ноутбук, часы и мобильный телефон. Как сказано в приговоре, общая сумма ущерба составила 13 тысяч гривен. После того, как мужчина обчистил другие посылки, он вернулся в свой ящик. По прибытию в Харьков его обнаружили сотрудники «Новой почты».

Суд изначально назначил мужчине три года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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