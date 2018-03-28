|Сербия направила военные самолеты к границе Косово
|28.03.2018 17:35
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Несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком ПрешевоНа границе непризнанного Косово заметили сербские военные самолеты.
Видео с самолетами разместил на своей странице в Facebook косовский канал RTK.
"Боевые самолеты Сербии на границе Косово", - говорится в сообщении.
Сообщается, что несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Они напугали местных албанцев, которые утверждают, что не видели такого со времен последней войны. Албанцы назвали появление самолетов сербской провокацией.
Напомним, 15 марта президент Сербии Вучич заявил, что его страна готова к компромиссу в споре по Косово.
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