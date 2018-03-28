Несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево

Видео с самолетами разместил на своей странице в Facebook косовский канал RTK .

"Боевые самолеты Сербии на границе Косово", - говорится в сообщении.

Сообщается, что несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Они напугали местных албанцев, которые утверждают, что не видели такого со времен последней войны. Албанцы назвали появление самолетов сербской провокацией.