21-летний курсант Сергей российского пограничного училища попросил статус беженца в Украине.

На днях пересек пункт пропуска "Гоптивка", сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян у себя на Facebook, передает со ссылкой на .

Заявил, что он является военнослужащим и требует признания его политическим беженцем.

Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института . В ходе дальнейшего общения оказалось, что он является этническим украинском, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России.

По его словам, он часто участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента окончательно решил уехать в Украину.

На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину статуса беженца.

Пограничная служба Российской Федерации является частью Федеральной службы безопасности. Все служащие данного подразделения считаются невыездными из страны без специального разрешения.

28-летний Илья Богданов с российской Владивостоке воевал добровольцем в зоне АТО. В России Илья служил в Федеральной службе безопасности. Работал пограничником. Сейчас в к нему открыто три уголовных дела. Мужчина отказался от российского гражданства, получил украинское. Открыл в знаменитый бар, который готовит корейские пирожки.

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