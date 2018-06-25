|Омбудсмену отказали в видеосвязи с Сенцов
|25.06.2018 09:52
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Украина снова просит о допуске к политзаключеннымМинистерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к политзаключенным.
Фото: reuters.com
"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха довольно противоречива: они голодают, или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не оказывают. Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! ", - заявила омбудсмен.
Она требует от России безотлагательно предоставить ей доступ к украинским заключенных, содержащихся на территории России и аннексирована Крыму.
Как известно, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецком округа Министерства юстиции Российской Федерации выдало справку консульству Украины в Екатеринбурге, удостоверяющее, что Олег Сенцов - гражданин Украины.
Напомним, украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, осужденный в России до 20 лет тюрьмы, не планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании .
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 25 июня подаст официальную просьбу к президенту России Владимира Путина о помиловании Сенцова .