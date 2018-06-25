Украина снова просит о допуске к политзаключенным

"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха довольно противоречива: они голодают, или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не оказывают. Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! ", - заявила омбудсмен.

Она требует от России безотлагательно предоставить ей доступ к украинским заключенных, содержащихся на территории России и аннексирована Крыму.

Как известно, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецком округа Министерства юстиции Российской Федерации выдало справку консульству Украины в Екатеринбурге, удостоверяющее, что Олег Сенцов - гражданин Украины.

Напомним, украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, осужденный в России до 20 лет тюрьмы, не планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании .