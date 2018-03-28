|Консультация у... психиатра: день продержаться, чтобы ночью переделить и вынести
|28.03.2018 17:42
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Михаил Подоляк
Ирония и только ирония. Иногда в специальных лечебных учреждениях случаются внутренние конфликты и некоторая часть наиболее резвых пациентов временно переоблачается в дизайнерские врачебные балахоны.
Это плохо, но... не смертельно.
Единственное, что все-таки нельзя действительно ожидать от "наполеончиков-геростратов" с золотыми табличками "министр" на груди серьезных знаний и навыков... и успешного реформирования.
Можно, конечно, продолжать действительно искать "политологические" точки опоры и обозначать возможные векторы движения. НАТО?
Лоукосты как гвозди... в "русский мир"?
Польские клубничные плантации?
Но на самом деле нынешняя стратегия проста как две стертые копейки или два пальца, смоченные дурнопахнущей жидностью: "день продержаться, чтобы ночью переделить и вынести".
Проще: все, что сегодня происходит в кабинетах, на улицах и в телестудиях - это не про инновационные технологии, глобальную конкуренцию, адекватность и XXI век.
Это исключительно про жизнь в классической психиатрической лечебнице.
Первое: уже заявляются кандидаты в президенты.
Оставлю за скобкой крупных классиков.
Чего стоят только клоунады взрывной Савченко, одеяльного Насирова, а до этого Зеленского с Вакарчуком?
Осталось добавить в этот кафка-винегрет Медведчука и какого-нибудь Семенченка...
Второе: собственно "качество" нынешнего состава парламента.
Эти невероятно "умные лица" с обильным словарным запасом и хорошо развитыми рефлексами. А ведь это лучшие из нас...
Третье: Кабмин, который отбирается по гениальным рецептам кэрри-фильма "Тупой, еще тупее.."
Это совсем не оскорбление, но только почтение к людям, умеющим с такой помпой открывать туалеты на Больших окружных.
Министры с мировоззрением провинциальных городков. Но с очень раздутым гопо-Эго...
Четвёртое: бесконечные инициативы по строительству new-Васюков.
Имея ресурсов и ума на копейку, ребята генерят глобальные планы полёта на Луну.
Ничем не подкреплённые амбиции - классический знак мелких жлобов...
Пятое чёрно-белый мир в медиа и простые объяснения.
В классической стилистике – "кто не с нами, тот враг". Будем обсуждать?)...
Шестое: общество, которое вынуждено искать защиты не у силовиков, но у частных парамилитари.
Потому что силовик - это отжиматель...
Все это признаки глубокой социальной шизофрении, когда матрица государственности уже почти отсутствует.
Реальных решений нет, а только гонка абсурдных инициатив.
И что в итоге предлагает сегодняшнее государству обывателю?
Плати, потому что мы хотим жрать? Перерезанную pr-ленточку? Ага.
А в качестве десерта - "войну с внутренним врагом"...
Разумеется, есть соблазн назвать этот психиатрический спектакль тщательно продуманной постановкой, позволяющей маскировать нечто воровское.
Но штука в том, что маскировать могут только умники, начитавшиеся в детстве какого-нибудь Макиавелли.
Ну и где сегодня такие? Нынешние искренне живут полетами на Луну. И это вовсе не игра. Это психиатрическая азбука...