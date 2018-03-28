Михаил Подоляк

Ирония и только ирония. Иногда в специальных лечебных учреждениях случаются внутренние конфликты и некоторая часть наиболее резвых пациентов временно переоблачается в дизайнерские врачебные балахоны.

Это плохо, но... не смертельно.

Единственное, что все-таки нельзя действительно ожидать от "наполеончиков-геростратов" с золотыми табличками "министр" на груди серьезных знаний и навыков... и успешного реформирования.

Можно, конечно, продолжать действительно искать "политологические" точки опоры и обозначать возможные векторы движения. НАТО?

Лоукосты как гвозди... в "русский мир"?

Польские клубничные плантации?

Но на самом деле нынешняя стратегия проста как две стертые копейки или два пальца, смоченные дурнопахнущей жидностью: "день продержаться, чтобы ночью переделить и вынести".

Проще: все, что сегодня происходит в кабинетах, на улицах и в телестудиях - это не про инновационные технологии, глобальную конкуренцию, адекватность и XXI век.

Это исключительно про жизнь в классической психиатрической лечебнице.

Первое: уже заявляются кандидаты в президенты.

Оставлю за скобкой крупных классиков.

Чего стоят только клоунады взрывной Савченко, одеяльного Насирова, а до этого Зеленского с Вакарчуком?

Осталось добавить в этот кафка-винегрет Медведчука и какого-нибудь Семенченка...

Второе: собственно "качество" нынешнего состава парламента.

Эти невероятно "умные лица" с обильным словарным запасом и хорошо развитыми рефлексами. А ведь это лучшие из нас...

Третье: Кабмин, который отбирается по гениальным рецептам кэрри-фильма "Тупой, еще тупее.."

Это совсем не оскорбление, но только почтение к людям, умеющим с такой помпой открывать туалеты на Больших окружных.

Министры с мировоззрением провинциальных городков. Но с очень раздутым гопо-Эго...

Четвёртое: бесконечные инициативы по строительству new-Васюков.

Имея ресурсов и ума на копейку, ребята генерят глобальные планы полёта на Луну.

Ничем не подкреплённые амбиции - классический знак мелких жлобов...

Пятое чёрно-белый мир в медиа и простые объяснения.

В классической стилистике – "кто не с нами, тот враг". Будем обсуждать?)...

Шестое: общество, которое вынуждено искать защиты не у силовиков, но у частных парамилитари.

Потому что силовик - это отжиматель...

Все это признаки глубокой социальной шизофрении, когда матрица государственности уже почти отсутствует.

Реальных решений нет, а только гонка абсурдных инициатив.

И что в итоге предлагает сегодняшнее государству обывателю?

Плати, потому что мы хотим жрать? Перерезанную pr-ленточку? Ага.

А в качестве десерта - "войну с внутренним врагом"...

Разумеется, есть соблазн назвать этот психиатрический спектакль тщательно продуманной постановкой, позволяющей маскировать нечто воровское.

Но штука в том, что маскировать могут только умники, начитавшиеся в детстве какого-нибудь Макиавелли.

Ну и где сегодня такие? Нынешние искренне живут полетами на Луну. И это вовсе не игра. Это психиатрическая азбука...

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