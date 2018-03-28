В Сети был опубликован видеорендер с iPhoneX в красном цвете. Ролик был создан дизайнером Мартином Хайеком на фоне слухов, что Apple готовится выпустить флагман в новом цветовом варианте. Видео было опубликовано на YouTube-канале MartinHajek.

В видео устройство показано с глянцевой задней панелью, покрытой стеклом. При этом спереди смартфон сохраняет черную отделку, как в белых и серых вариантах, информирует svodka.net.

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