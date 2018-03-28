Украина пока не рассматривала вопрос о замене выдворенных российских дипломатов другими, отметила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В МИД Украины сообщили, что дипломатов РФ сможет заменить с разрешения Киева Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook По его информации, российские дипломаты, которые упоминаются в "ультиматуме украинской стороны", покинули Украину "кто поездом, кто самолетом".Агентству "Интерфакс-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что у российских дипломатов срок для выезда заканчивался сегодня в 18.00.Она проинформировала, что Россия сможет прислать других дипломатов вместо уехавших, но только в том случае, если на это согласится украинская сторона."Пока данный вопрос не рассматривается", – отметила спикер МИД Украины.26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. "Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – отметил он.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов высылают другие страны.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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