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Полк "Азов" не получит оружие от США
28.03.2018 17:43
Полк "Азов" не получит оружие от США
США выделили $200 млн для оказания военно-технической помощи Украине
Военная помощь США Украине не предусматривает предоставление вооружения полку специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины
Полк "Азов" не получит оружие от США Фото: Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка/facebook.com

Об этом говорится в консолидированном законе США о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, пишет "Интерфакс-Украина".

"Положение 8129. Средства, предусмотренные этим законом, не могут быть использованы для обеспечения вооружением, обучением или другими видами помощи батальона "Азов", - говорится в документе, подписанном президентом США 23 марта 2018 года и опубликованном на сайте Конгресса США.

Как известно, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, в котором для Украины предусмотрена помощь в $620,7 млн.

Так, согласно законопроекту Пентагону выделяется 200 млн. долл. для предоставления военно-технической помощи Украине, что на 50 млн. долл. больше ассигнований 2017 года.

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