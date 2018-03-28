США выделили $200 млн для оказания военно-технической помощи Украине

Об этом говорится в консолидированном законе США о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, пишет "Интерфакс-Украина" .

"Положение 8129. Средства, предусмотренные этим законом, не могут быть использованы для обеспечения вооружением, обучением или другими видами помощи батальона "Азов" , - говорится в документе, подписанном президентом США 23 марта 2018 года и опубликованном на сайте Конгресса США.

Как известно, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год , в котором для Украины предусмотрена помощь в $620,7 млн.