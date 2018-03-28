По настоящему комичная ситуация возникает с поставками торпед для ВМФ РФ, в рамках государственной программы вооружений на следующие 10 лет.

Дело в том, что на фоне масштабного пиара крылатых ракет “Калибр”, несуществующих МБР “Сармат” и неприкаянного комплекса “Авангард”, в госпрограмму включили лишь 50% от необходимого количества для ВМФ торпед.

Таким образом, флот великой морской сверхдержавы не только не дополучит необходимое количество самодвижущихся подводных снарядов с 2018 по 2027 гг, но и необходимых заказов лишатся предприятия, производящие оные снаряды.

Стоит отметить, что замена боезапаса на субмаринах РФ проводится минимум один раз в год, а потому, в какой-то момент, определенное количество подводных лодок ВМФ России может оказаться без необходимого количества торпед.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира