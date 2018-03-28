Наследница многомиллиардного состояния, дочь владельца модной империи Topshop Хлоя Грин беременна от "самого красивого преступника в мире", модели Джереми Микса. Об этом пишет Us Weekly, ссылаясь на информацию, предоставленную инсайдером, приближенном к паре.

Известно, что отношения пары развивались очень быстро. В июле 2017 года журналисты впервые написали об отношениях "плохиша" с девушкой. Это произошла как раз после того, как Джереми начал карьеру модели. Об отношениях стало известно благодаря снимкам, которые Хлоя обнародовала на своей странице в Instagram. При этом, в то время парень состоял в официальном браке. Уже в октябре Микс развелся со своей женой Мелиссой, а теперь у Хлои заметили округлившийся животик.

При этом никто из влюбленных пока не прокомментировал данное сообщение, однако западные СМИ полностью уверенны в правдивости информации.

Как сообщал svodka.net, на Неделе моды в Милане модель Джереми Микс, которого средства массовой информации называют самым красивым преступником Соединенных Штатов Америки, принял участие в показе бренда Philipp Plein .

Позже стало известно, что Микс прилетел в Москву по приглашению одной из наиболее известных телеведущих Ольги Бузовой для участия в съемках клипа на композицию Wi-Fi.

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