Интервью .

Президент России Владимир Путин недавно рассказал о новом типе стратегического оружия России, против которого американская противовоздушная оборона бессильна и для которой доступна любая цель в мире. Для некоторых аналитиков это блеф, другие называют это угрозой Западу, заявлением, направленным внутреннему общественному мнению в рамках предвыборной кампании. Если утверждение Президента Российской Федерации является правильным, и у нас нет причин сомневаться в этом, какие изменения это вызовет в глобальной системе безопасности? Сможет ли Америка в будущем защитить своих союзников и самих себя? Является ли Америка после этого еще глобальной сверхсилой?

Более тысячи лет находясь под постоянным ударом, русские научились очень хорошо воевать, хотя делать этого, конечно, не любят. Строго говоря, хорошо воевать на сегодняшний день могут только русские. Раньше ещё были немцы и японцы, довольно хорошо турки, но сегодня и те, и другие, и третьи находятся под американской оккупацией, в состоянии национального унижения и военно-политического оскопления.

Но вот кто совершенно не умеет воевать, так это нынешние США, проигравшие практически все свои военные кампании, хорошо расправляющиеся лишь с беззащитным мирным населением, нанося подлые удары издалека, находясь в недосягаемости для возмездия. Именно следовательно их главное оружие подлость, ложь и беспринципность. В этом смысле на сто эпизодов американской лжи Россия один раз отвечает русской правдой, скромно, сдержанно, но абсолютно убийственно и безотзывно.

Самые же недоверчивые зря провоцируют, высказывая свои сомнения вслух. Русские уже были в Европе, во всех европейских столицах, в Париже, три раза в Берлине. В Вашингтоне пока не были. Не советую испытывать подлинность слов российского Президента. Мы всегда говорим меньше, чем есть на самом деле. Из скромности, богобоязненности и смирения. Такова русская православная культура.

Всё это кардинальным образом меняет расклад сил, трансформируя картину глобальной безопасности. Америка больше не способна защитить не только союзников, чего она, однако, и так никогда не делала, но и саму себя. А это вынимает стержень из однополярной структуры мира.

Нет больше смысла присягать на верность США, жертвуя Вашингтону собственный суверенитет, деньги, стабильность, предоставляя свою страну в качестве плацдарма для американских экспериментов. Отныне Америка больше не сверхсила, а, значит, её роль в глобальной картине мира сходит на «нет».

Почему предупреждение Путина Западу (США) происходит именно сейчас? Есть ли связь между этим и текущими событиями в Украине или Сирии?

Сирия стала переломной точкой для нынешнего мира. Именно в Сирии сначала забуксовала, а затем сломалась американская машина десуверенизации. Достаточно было сформулировать и настоять на альтернативной точке зрения, как обнажилась вся вопиющая несправедливость, весь волюнтаризм и беззаконие американских действий не только в арабском мире, но и по всему миру.

С американского кровавого оскала слетела маска «прав человека», «демократии» и так называемой «свободы». Америка — это враг человечества, и сегодня всё меньше стран и народов ставят это утверждение под сомнение. Единственное, что заставляло многие государства присягать на верность Вашингтону — это страх. Сегодня этот страх развеян. Именно в Сирии стало понятно, что «непобедимость США» — это миф. Нет смысла бояться того, на чьей стороне нет ни только правды, но и силы. Сирия — это новый отсчёт в сторону многополярного мира.

С Украиной другая ситуация. Здесь обнажились внутренние проблемы самого российского государства, его политической и управленческой системы, вскрылись пороки, недостатки, которые необходимо устранить в срочном порядке, иначе система может саморазрушиться окончательно, разложиться изнутри. Украина — это слабая точка не только российского государства в его нынешнем виде, но и всей русской цивилизации.

Собственно, самой войны на Донбассе можно было бы вообще избежать, повторив в русской Новороссии крымский сценарий, введя туда в марте-апреле 2014 года российскую миротворческую миссию, обеспечив безопасность проведения референдумов и присоединения к России той части бывшей Украины, которая населена русскими, открыто осознающими себя и самоидентифицирующимися именно как русские — как русский народ.

Но тогда президент России столкнулся с внутренним саботажем со стороны собственных элит, с двуличием шестой колонны, — людей, лишь номинально называющих себя «друзьями Путина», — но действительно ассоциирующих себя с глобальным Западом, исповедующих либеральные ценности. Путин столкнулся с открытым шантажом со стороны прозападных элит, с беспрецедентным давлением извне, замешкался, потерял время. В результате мы имеем и войну с десятками тысяч жертв с обеих сторон, и позор, и материальные потери, и санкции, и весь набор внешнего давления. Всё это вскрыло серьёзные системные ошибки, которые необходимо совершенно устранить.

Можно ли возобновить войну в этой стране? Соединенные Штаты продолжают вооружать власти в Киеве и реорганизовать украинскую армию, конечно, чтобы противостоять России.

Ситуация на Украине на данный момент не имеет не военного решения. Украинская сторона не договороспособна, украинская армия, а в особенности карательные батальоны, не управляемы, то есть у киевских властей отсутствует монополия на насилие, а это ставит под вопрос украинскую государственность как таковую. Да и сам бандеровский переворот был осуществлён не для того, чтобы договариваться с русскими, а тем более, заключать с ними какие-то соглашения. Основной замысел разработчиков и реализаторов т.н. евромайдана как раз и заключался в приведении к власти антироссийских, русофобских сил для разогрева конфликта с Россией и геноцида русских Украины. В этих условиях любые переговоры и попытки заключения действенных соглашений тщетны. Отсюда несостоятельность и провальность т.н. «Минска», тщетность усилий «нормандской группы», и понимание всей тщетности своих усилий со стороны европейских лидеров, выступивших «гарантами» на стороне Украины. В нынешнем виде Украина — это просто не государство, но лишь пародия на него, отсюда формула «бывшая Украина» или failed state.

То, что мы наблюдаем сегодня на месте бывшей Украины — это множество неконтролируемых Киевом, разрозненных, самостоятельно действующих, а, следовательно, незаконных вооружённых террористических группировок, в простонародье — банд. Которые грабят и тиранят собственное население, как на подконтрольных им территориях, так и на неподконтрольных, учитывая непрекращающиеся обстрелы Донбасса. Отсюда вывод о невозможности мирного урегулирования ситуации без полной смены, не только нынешней власти, но и полной зачистки всех украинских элит от бандеровского элемента, то есть полная денацификация бывшей Украины с искоренением заразы «украинства» как такового, с переформатированием всей политической системы. А это, с учётом милитаризированности нынешних элит, опирающихся на вооружённые банды, невозможно сделать иначе, как на основе силового фактора.

При этом силы противостоящих сторон — бывшей Украины и Донбасса — примерно равны, и ни одна из них без посторонней помощи не способна осуществить решающего военного перелома ситуации.

Отсюда вытекает два варианта развития событий: Запад помогает Украине захватить Донбасс военным путём с последующей зачисткой его от русских, то есть, осуществлением геноцида при полном невмешательстве и пассивном созерцании за происходящим со стороны России; либо же Донбасс — нынешние ДНР и ЛНР, — при поддержке России освобождают территории бывших Донецкой и Луганской областей от ВСУ и бандеровских карателей, и дальше, при поддержке местного населения выдвигаются на Киев, устраняя бандеровскую хунту. После этого назначаются выборы Рады и президента, на которых жители Украины выбирают себе новую власть. Первый вариант при этом менее вероятен, второй — очень возможен.

Можно конечно и дальше выжидать благоприятной конъюнктуры для мирного разрешения ситуации, вечно повторяя мантры о том, что «Минску нет альтернативы», но только за счёт человеческих жизней, платя ими за каждый день откладывания военного решения. Каков баланс соотношения жизней такого «мира» или войны — большой вопрос. При этом надо прекратить всякие спекуляции на тему того, как мы спасли русских Крыма, ибо таких же точно русских Донбасса мы бросили умирать, заклиная о каком то там «Минске». И чем дальше мы будет откладывать военное решение на фоне непрекращающегося вооружения украинствующих террористов со стороны США, тем более кровавой будет развязка. Война неизбежна, России вновь придётся освобождать Киев, вопрос лишь в том — какими жертвами, ибо каждый день отсрочки лишь усугубляет ситуацию.

Итальянский мыслитель Клаудио Мути утверждает, что мы уже вступили в новую эру биполяризма. С одной стороны, есть Атлантический блок, а с другой — Евразийский, который собирает силы, такие как Россия, Иран, Китай. Для французского мыслителя Бернара Анри Леви по миру кружит новый призрак — «призрак империи». Вступаем ли мы в эпоху новых империй, возвращения империи?

Можно было бы сказать о восстановлении двухполярного мира, вернуться к тому мироустройству, каким оно было во времена СССР. Но нет, Россия не желает, и морально не готова пока стать вторым полюсом биполярной системы. В значительной степени именно из-за тех системных внутренних ошибок, о которых уже было сказано выше.

Российская власть насквозь разъедена метастазами либерализма, западничества и глобалистских воззрений, прямая проамериканская агентура работает в высших слоях руководства страны, а это связывает президента по рукам и ногам. Невозможно предпринять решительных действий, не столкнувшись с внутренней агрессией и жёстким противодействием. А это ставит под угрозу бесперебойную работу всей государственной машины. С таким окружением российский президент рискует получить удар спину от самых близких, казалось бы, людей, исповедующих при этом абсолютно чужеродные для Русского мира идеологические воззрения.

Не имея в таких условиях возможности претендовать на создание второго полюса двухполярного мира, мы, тем не менее, уже имеем все возможности к построению многополярного мира. Где не один, и даже не два, а несколько цивилизационных полюсов, Больших пространств, Империй (в Теории многополярного мира речь идёт о шести-семи) будут на основе консенсуса и баланса сил решать судьбы народов мира, свои собственные судьбы. Под присмотром России. Присмотром за основным агрессором, нарушителем мира, спокойствия и международного права — США.

Здесь необходимо делать пояснение относительно термина Империя, и воспринимать его, вслед за величайшим европейским мыслителем Карлом Шмиттом, как технический термин, которым определяется стратегическое единство многообразия форм — народов, этносов, языков, культур, — сосуществующих в рамках Большого пространства. Это альтернатива тому единообразию, унификации и расчеловечиванию, которые навязываются сегодня Западом в рамках реализации их глобалистского проекта — единого «плавильного котла», где стираются любые формы коллективной идентичности.

Очевидно главное: ни Европа, ни арабский мир, ни Азия больше не нуждаются в американской опеке. Теперь большие цивилизационные пространства в силах сами определять свою судьбу, складываясь в самостоятельные цивилизационные блоки, Большие пространства, Империи. Век Америки закончился. «Однополярный момент» прошёл точку перелома. Грядёт время новых Империй.

Завершился ли, наконец «либеральный эксперимент» в России? Каким будет российское «новое правительство» (после 18 марта)? Находится ли Россия перед решающим поворотным моментом?

Сама логика русской истории заставляет кардинально пересмотреть подход к формированию российских элит. Сейчас же требуется фундаментальная зачистка российской власти от остатков либеральных кадров, всё ещё находящихся, тем не менее, на самых вершинах российской власти. Без этого невозможен мобилизационый проект, серьёзный рывок в развитии, окончательное восстановление российской геополитической субъектности, большого Евразийского пространства, Евразийской Империи народов. Именно следовательно США сейчас с особым остервенением будут биться за сохранение своей либерально-глобалистской агентуры в российских элитах.

Америка, поняв бесперспективность прямой военной агрессии против России, будет пытаться уничтожить Россию изнутри, с помощью своей агентуры, как ни раз уже бывало в нашей истории. Остаётся надеяться на то, что новый Президент, наученный горьким опытом прошлых поражений от пятой и шестой колонны, найдёт в себе мужество и силы окончательно покончить с либеральной заразой. Большая историческая битва за Россию нам только предстоит. Дай Бог сил пережить и её.

В 2012 году вы очень точно предсказали будущие события. Ключевым моментом является то, что Россия вступает в новую эпоху открытой конфронтации с США (Запад). «В течение двенадцати лет Путин готовился к конфликту с Соединенными Штатами». Китай является естественным союзником России, Евросоюзу ещё предстоит решить, является ли это «суверенной, независимой геополитической организацией». Что же тогда решила Европа? Может ли она «выйти из американского объятия» вообще?

Противостояние России и Запада неотменимо, в какие бы формы — идеологические или геополитические — оно не облекалось. Наши уступки всегда воспринимаются Западом как наша слабость и повод для наступления, что всегда угрожает не только России, но и всему миру, ибо в ситуации нашей слабости нарушается баланс глобальной безопасности, Запад начинает бесчинствовать и никто в этот момент не способен его остановить.

Ситуация стабилизируется только тогда, когда Россия вновь в силах, когда она способна принудить Запад к миру, заставив соблюдать договорённости, конвенции, международное право, и вообще, вести себя прилично. Таким образом, только сильная Россия является залогом и гарантом глобальной безопасности, удерживая Запад под спудом необходимости соблюдения норм приличия под страхом силового воздействия. Запад понимает только силу. Россия же, вновь и вновь совершает одну и ту же ошибку, доверяя Западу, веря всякий раз в его осторожность и вменяемость, и вновь разочаровываясь.

Китай является союзником сильной России. В момент нашей слабости Китай, что, в принципе свойственно цивилизациям зоны Римланд, смещается в сторону Запада. Как, собственно, и Европа, которую необходимо разделять на атлантистскую и континентальную. Евроатлантизм всегда является антиподом России — прежде в его основе находилась Великобритания, сейчас — США. Евроконтинентализм, как правило, так же выбирает сторону сильного. Для него вполне допустимо быть с Россией, находиться с ней в союзе, но только в том случае, если Россия крайне сильна. Если же Россия слабеет, евроконтинентализм сначала начинает свою игру, а затем переходит на сторону евроатлантизма. То же касается Восточной Европы, довольно часто встающей на сторону именно евроатлантизма.

Такой расклад даёт возможность прогнозировать ситуацию в Европе на грядущую перспективу. Переориентация США на свои проблемы и стремительное укрепление роли России в мировых процессах даёт возможность Европе вырваться из под американской опеке. Евроатлантисты во главе с Великобританией могут начать свою игру, которая, при ослаблении позиции США, будет умеренно антироссийской, основанной на договорённостях и учёте взаимных интересов (прежде Британия интересы России игнорировала). Евроконтиненталисты так же получают возможность самостоятельных действий с более явной ориентацией на России, восстановлением экономических и политических контактов, с заключением договоров в сфере безопасности.

В самой неудобной ситуации оказывается Восточная Европа. Отдельные её страны так были уверенны в могуществе США и падении России, что уже совершили ряд опрометчивых действий, за которые теперь дорого придётся заплатить. Америке, всё более тонущей в собственных проблемах и противоречиях, Восточная Европа будет всё мене интересна, Россия же рядом, она сильна и она Великая. В общем, с Восточной Европой снова всё будет как всегда…

Приход к власти Дональда Трампа, BREXIT, объявление и начало таможенной войны США и ЕС… Что, на ваш взгляд, действительно происходит на Западе? Создаётся чувство, что он и не был монолитным или уникальным, что его распад уже начался.

Трамп открыл новую эпоху, дав миру шанс на многополярность, на восстановление глобальной справедливости. В этом смысле Трамп — действительно знаковая, историческая фигура. Чем бы не закончилось его президентство, понятно одно — после Трампа мир уже больше никогда не будет прежним. Однополярный момент закончен. Америка будет снова великой. Но… не только Америка, как это было раньше.

Россия снова будет Великой! Китай и весь Азиатско-тихоокеанский регион, который окончательно станет самостоятельным цивилизационным полюсом. Индия и Иран, консолидирующий вокруг себя исламский мир, тоже будут Великими. Турция, если окончательно выйдет из под американской опеки, освободившись от оков НАТО. И даже старая, на глазах дряхлеющая и разлагающаяся Европа тоже имеет шанс ещё пожить, если будет следовать тем же путём, что и Турция. Даже старая Англия и та освобождается от американского рабства, всё менее становясь «американским авианосцем у берегов Европы», всё более возвращая себе признаки государства, самостоятельно определяющего свою судьбу.

Запад как единая цивилизационная основа больше не универсален. Его ценности всё менее привлекательны и привели его самого в крайний упадок. От Запада отшатнулось человечество, а его загнивание больше не пропагандистская формула советской эпохи. Запад загнил и зловонит, двигаясь по пути расчеловечивания.

Новый мир будет плюральным, многополярным и справедливым, где будет место и Западу, этой периферии человечества, приютившейся на небольшом пяточке западной оконечности Евразии.

Балканы снова стали ареной конфликтов между Востоком и Западом. На данный момент этот конкурс проводится через дипломатию, пропаганду, экономику и ещё не перешёл в «горячую фазу». Каковы сегодня интересы России на Балканах?

Россия пока только приходит в себя после распада СССР и катастрофы 1990-х. Мы никак не можем пересмотреть подход к международной политике, перестать принимать оборонительную, объектную позицию, к чему Россия привыкла за последние четверть века, и начать действовать субъектно, активно, осуществляя культурную и геополитическую экспансию. Это не только, и не столько в интересах самой России, сколько в интересах человечества. Ибо именно Россия во времена своего подъёма, обеспечивает миру стабильность, безопасность и справедливость.

К сожалению Россия всё ещё довольно пассивна на Балканах. Вместо того, чтобы открыто объявить Балканы зоной стратегических интересов Евразийского союза, нынешние российские власти оказывают осторожную военную поддержку Сербии, видимо, в неуверенности, что у нас снова всё не заберут.

Пора перестать озираться на Америку и Запад, а начать действовать в интересах народов, которые столетиями доказывали нам свою любовь. В конце концов, сегодня вопрос стоит о спасении самой Европы — от американской гегемонии, разложения, расчеловечивания, стирания Европы как самостоятельной цивилизации. Единственная сила, которая всё ещё способна спасти Европу — это Россия, и двигаться надо с Балкан, которые всегда были плацдармом русского продвижения к освобождению Европы.

При таком переходе к новому международному порядку Сербия находится в особенно сложной и деликатной ситуации. Сербы сначала выступали против Запада и, таким образом, стали объектом открытой агрессии НАТО. Сегодняшняя Сербия возмущена войнами 1990-х годов, санкциями, грабежами, либеральной приватизацией, деиндустриализацией, глобальной нищетой… Её руководство прагматично. Она клянется в лояльности «евроинтеграции» и пытается проводить политику равноудаленности, «сидя на двух стульях». Есть также вопрос о Косово, которого сербское руководство явно не может решить.

После варварских бамбардировок 1999 года и последовавшей десуверенизации, Сербия находится в состоянии национального унижения и либеральной оккупации. Нынешняя ситуация одна из самых тяжёлых за всю историю Сербии. Даже во времена османского присутствия было не так тяжело — враг был очевиден, цели были ясны, и народно-освободительная борьба мобилизовала сербов на действие.

Сегодня враг не так очевиден, он распылён в культурном, медийном и информационном присутствии, а то, что убивает сербов — ценности Запада, либерализма, постмодерна — воспринимается обществом не так однозначно. В лучшем случае отношение к этому тревожное, в худшем — всё это принимается как положительные явления, как некая неизбежность, как рок глобализации. Сербское общество консервативно, и это позволяет сербам сохранить свои традиции. Но эта же консервативность заставляет сербов, как, однако, и русских, жить в рамках либеральной глобалистской инерции, как-то по привычке воспринимать Запад, как какое-то эфемерное «развитие», и «прогресс», которое перетолковывается нами совершенно в ином ключе, не имеющем ничего общего с существующей действительностью.

Пора понять: Запад — это абсолютное зло, и нам необходимо отказаться от только, что идёт оттуда — будь то НАТО, ЕС, масс-культура, или политическая идеология. Нам необходим свой ум, не западный — русский ум, сербский ум, своя система ценностей, которая коренится в нашей тысячелетней истории, в отличие от кичливой, поверхностной истории Запада с его лукавыми мудрованиями и вызовом Богу, а особенно США, — крошечного фрагмента человеческой цивилизации, государства отщепенцев с подростковым сознанием. Нам необходима русская консервативная революция, сербская консервативная революция, опора на наши ценности и Традицию. Только так мы сами спасёмся, и спасём другие народы в рамках грядущего, справедливого, многополярного, плюрального мира.

Коровин Валерий Михайлович (р. 1977) — российский политолог, журналист, общественный деятель. Директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ, член Евразийского комитета, заместитель руководителя Международного Евразийского движения, главный редактор Информационно-аналитического портала «Евразия»

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