В среду, 28 марта, по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано 24 вражеских обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Faсebook.

По данным штаба, боевики на донецком направлении применили 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП близко Павлополя и Гнутово.

"Из гранатометов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опытного и Широкино. У Песок и Талаковки стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а из стрелкового оружия - в районе Каменки, - говорится в сообщении. - На луганском направлении обстрелов не зафиксировано".

Стоит отметить, что в результате обстрелов никто из украинских бойцов не пострадал.

Как сообщал svodka.net ранее, за минувшие сутки, 26 марта, в зоне АТО боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ .

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