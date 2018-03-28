|Штаб АТО: За день на Донбассе зафиксировано 24 обстрела боевиков
|28.03.2018 17:51
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В среду, 28 марта, по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано 24 вражеских обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Faсebook.
По данным штаба, боевики на донецком направлении применили 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП близко Павлополя и Гнутово.
"Из гранатометов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опытного и Широкино. У Песок и Талаковки стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а из стрелкового оружия - в районе Каменки, - говорится в сообщении. - На луганском направлении обстрелов не зафиксировано".
Стоит отметить, что в результате обстрелов никто из украинских бойцов не пострадал.
Как сообщал svodka.net ранее, за минувшие сутки, 26 марта, в зоне АТО боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
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