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Путин заявил о "вбросах" из-за границы после пожара в Кемерово
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28.03.2018 17:51
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Через социальные сети в России пытаются вызвать панику и недоверие,
считает президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с пожаром
в Кемерово. Путин заявил, что допустить паники нельзя Фото: ЕРА По
словам российского президента, через социальные сети "идут вбросы",
"в том числе из-за границы", которые призваны вызвать панику и
недоверие.Путин заявил, что этого допустить нельзя.Пожар в
четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26
марта, погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок. Также штаб
родственников собрал данные о 85 пропавших без вести.По факту
инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109,
219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности) Уголовного кодекса РФ.27 марта Следственный комитет
РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о
пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде
Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.После пожара в Кемерово к зданию обладминистрации
прорвались местные жители и требовали отставки властей.
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