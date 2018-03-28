Через социальные сети в России пытаются вызвать панику и недоверие, считает президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с пожаром в Кемерово. Путин заявил, что допустить паники нельзя Фото: ЕРА По словам российского президента, через социальные сети "идут вбросы", "в том числе из-за границы", которые призваны вызвать панику и недоверие.Путин заявил, что этого допустить нельзя.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок. Также штаб родственников собрал данные о 85 пропавших без вести.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.После пожара в Кемерово к зданию обладминистрации прорвались местные жители и требовали отставки властей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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