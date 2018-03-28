|В Киеве возле метро "Левобережная" произошел пожар
|28.03.2018 17:51
|
Станция "Левобережная" закрыта на вход и выходВ Киеве возле станции метро "Левобережная" произошел пожар.
Фото: hromadske.ua
По предварительным данным, загорелся один из магазинов рядом со входом в метро, передает "Общественное".
В пресс-службе метрополитена сообщили, что станция "Левобережная" закрыта на вход и выход. Поезда будут проезжать мимо без остановки.
Напомним, 27 марта Киевская власть решила проверить все столичные торгово-развлекательные центры, комплексы и другие учреждения массового пребывания людей, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла в российском городе Кемерово.
Начальник управления Киевской городской государственной администрации по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук сообщил, что недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом торгово-развлекательном центре Киева.
Поделитесь статьей с друзьями