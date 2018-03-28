Станция "Левобережная" закрыта на вход и выход

По предварительным данным, загорелся один из магазинов рядом со входом в метро, передает "Общественное" .

В пресс-службе метрополитена сообщили, что станция "Левобережная" закрыта на вход и выход. Поезда будут проезжать мимо без остановки.