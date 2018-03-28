Погода, Новости, загрузка...
В Киеве возле метро "Левобережная" произошел пожар
28.03.2018 17:51
В Киеве возле метро "Левобережная" произошел пожар
Станция "Левобережная" закрыта на вход и выход
В Киеве возле станции метро "Левобережная" произошел пожар.
В Киеве возле метро "Левобережная" произошел пожар Фото: hromadske.ua

По предварительным данным, загорелся один из магазинов рядом со входом в метро, передает "Общественное".

В пресс-службе метрополитена сообщили, что станция "Левобережная" закрыта на вход и выход. Поезда будут проезжать мимо без остановки.

Напомним, 27 марта Киевская власть решила проверить все столичные торгово-развлекательные центры, комплексы и другие учреждения массового пребывания людей, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла в российском городе Кемерово.

Начальник управления Киевской городской государственной администрации по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук сообщил, что недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом торгово-развлекательном центре Киева.

 

  • В Петербурге горит автосалон, - ФОТО, ВИДЕО
  • Суд арестовал на два месяца арендаторку ТЦ в Кемерово
  • В Киеве проверят все ТРЦ на соблюдение норм пожарной безопасности

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить