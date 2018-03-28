|Станцию метро "Левобережная" открыли на один выход
|28.03.2018 17:55
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Станция метро "Левобережная" открыта на один выход в направлении станции метро "Гидропарк". Об этом сообщает
“Станция метро „Левобережная“ открыта на один выход в направлении станции метро” Гидропарк “, - сообщают в метро через громкоговоритель.
В Twitter метрополитена отмечается, что на вход и выход на данный момент открыт один вестибюль станции (со стороны гостиницы “Турист”).
Как сообщал 28 марта в Киеве произошел пожар возле станции метро “Левобережная”. Станцию закрыли на вход и выход из-за задымления.
Спасатели пожар уже локализовали, сейчас идет ликвидация.
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