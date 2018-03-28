Станция метро "Левобережная" открыта на один выход в направлении станции метро "Гидропарк". Об этом сообщает

“Станция метро „Левобережная“ открыта на один выход в направлении станции метро” Гидропарк “, - сообщают в метро через громкоговоритель.

В Twitter метрополитена отмечается, что на вход и выход на данный момент открыт один вестибюль станции (со стороны гостиницы “Турист”).

Как сообщал 28 марта в Киеве произошел пожар возле станции метро “Левобережная”. Станцию закрыли на вход и выход из-за задымления.

Спасатели пожар уже локализовали, сейчас идет ликвидация.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира