"Укртатнафта" дебютировала на торгах УЭБ ПАО "Укртатнафта" 28 марта реализовала через торги на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) 200 тонн битума дорожного нефтяного БНД 60/90, сообщается на сайте биржевой площадки. Ресурс реализован по стартовой цене 11 тыс. грн за тонну (с НДС). В аукционе приняли участие пять игроков. Как сообщалось, ранее "Укртатнафта" нефтепродукты через УЭБ не продавала. "Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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