В России во Владимирской области в автобусе, который перевозил журналистов, произошло возгорание.

Как отмечается, загорелся моторный отсек автобуса ПАЗ, в котором журналисты и представители МЧС направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами, информирует svodka.net.

Инцидент произошел в среду днем около остановки «Гостиница «Заря».

«Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал», — сказал представитель МЧС.

Журналистам был предоставлен другой автобус, на котором они продолжили рейд по торговым центрам.

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Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним данным, погибли 64 человека, больше половины из них — дети.

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