В издании Playboy заявили, что не хотят подвергать потенциальной опасности персональные данные своих 25 млн подписчиков в Facebook. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Playboy больше нет страниц в Facebook Фото: ЕРА "Последние новости о предполагаемом безответственном обращении с данными пользователей Facebook убедили нас приостановить использование платформы в настоящее время", – говорится в заявлении издания.В Playboy отметили, что у страниц издания в Facebook было около 25 млн подписчиков и издание не хочет подвергать опасности их персональные данные в социальной сети.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Впервые о возможном применении Cambridge Analytica методов психометрии писал в декабре 2016 года швейцарский журнал Das Magazin. Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook.Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. Он также выкупил рекламу в воскресных британских газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку данных.По данным американских СМИ, Цукерберг 19–20 марта потерял $6,7 млрд из-за информации, что Cambridge Analytica могла повлиять на выборы США с помощью информации о пользователях соцсети. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки facebook пользователей что данных analytica Теги: мир