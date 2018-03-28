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Журнал Playboy удалил свою страницу в Facebook
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28.03.2018 17:59
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В издании Playboy заявили, что не хотят подвергать потенциальной
опасности персональные данные своих 25 млн подписчиков в Facebook.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Playboy
больше нет страниц в Facebook Фото: ЕРА "Последние новости о
предполагаемом безответственном обращении с данными пользователей
Facebook убедили нас приостановить использование платформы в
настоящее время", – говорится в заявлении издания.В Playboy
отметили, что у страниц издания в Facebook было около 25 млн
подписчиков и издание не хочет подвергать опасности их персональные
данные в социальной сети.Скандал вокруг вероятной утечки данных
пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel
4 News снял на скрытую камеру разговор с главой
британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который
признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании
по всему миру.Впервые о возможном применении Cambridge
Analytica методов психометрии писал в декабре 2016 года
швейцарский журнал Das Magazin. Компания пыталась моделировать
предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную
политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила,
что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн
пользователей Facebook.Руководитель компании Facebook Марк
Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для
лучшей защиты личных данных пользователей. Он также выкупил рекламу
в воскресных британских газетах, чтобы принести извинения за
возможную утечку данных.По данным американских СМИ, Цукерберг
19–20 марта потерял $6,7 млрд из-за информации, что Cambridge
Analytica могла повлиять на выборы США с помощью информации о
пользователях соцсети.
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