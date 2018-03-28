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КГГА: каждый столичный ТРЦ имеет недостатки в системе пожарной безопасности
28.03.2018 17:59
КГГА: каждый столичный ТРЦ имеет недостатки в системе пожарной безопасности
Ведомство планирует добиться устранения нарушений
Недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом торгово-развлекательном центре Киева.
КГГА: каждый столичный ТРЦ имеет недостатки в системе пожарной безопасности Фото: prochepetsk.ru

Об этом сообщил начальник управления Киевской городской государственной администрации по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, пишет "Радио Свобода".

За время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и торгово-развлекательных центрах, отметили в КГГА.

"Наша задача - добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем", - заявил Ткачук.

Напомним, 27 марта Киевская власть решила проверить все столичные торгово-развлекательные центры, комплексы и другие учреждения массового пребывания людей, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла в российском городе Кемерово.

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