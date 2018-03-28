Ведомство планирует добиться устранения нарушений

Об этом сообщил начальник управления Киевской городской государственной администрации по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, пишет " Радио Свобода ".

За время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и торгово-развлекательных центрах, отметили в КГГА.

"Наша задача - добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем", - заявил Ткачук.