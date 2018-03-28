Возле станции метро "Левобережная" в Киеве загорелся магазин, спасатели уже локализовали пожар на площади 100 кв.метров. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киеве, передает

Сообщение о пожаре у входа на станцию ​​метро "Левобережная" поступило к спасателям 28 марта в 17:12.

Как установили пожарные, возгорание возникло в одноэтажном магазине, расположенном у входа на станцию.

В 17:48 пожар на площади 100 кв. м локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается.

На месте происшествия работают 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек.

Как сообщал в столице Украины произошел пожар возле станции метро "Левобережная". Станцию ​​закрыли на вход и выход.

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