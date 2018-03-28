В феврале месяце состоялось заседание Кабмина по лотерейному бизнесу, с которого со скандалом выгнали представителя Антимонопольного комитета.

Помню, меня удивила эта , т.к. в моей картине мира АМКУ – один из винтиков системы, чья деятельность, как и деятельность большинства контролирующих госструктур, направлена против бизнеса. И когда меня пригласили на встречу с этим самым представителем АМКУ – мне стало интересно.

КТО

А когда начинаешь вдаваться в детали, кто же стоит за лотерейным бизнесом, то становится ещё интереснее и интереснее. Весело вспомнить про лотерейный выигрыш радикала Ляшко, а потом узнать, что именно он возглавляет рабочую группу по написанию закона о легализации игрового бизнеса. Весело смотреть на съёмки ночной встречи замголовы фракции БПП с генеральным прокурором, а потом узнать, что именно этот замглавы и стоит за игровым бизнесом в стране. И тогда уже не удивляет расцвет отрасли и игровые (простите, лотерейные) залы по всей стране.

Но вернёмся к представителю АМКУ. Нас встретила . Когда-то партнёр компании «Юртрадиция», потом Евромайдан СОС, адвокат «», защита Татьяны Черновол, знакомство с нарфронтовцами (Пашинский, Петренко), предложение идти на госслужбу, замголовы ДВС, роспуск ДВС, приглашение в АМКУ, собеседование с Президентом, уполномоченный АМКУ.

Как Агия оказалась в эпицентре лотерейной темы? В АМКУ на согласование в мае 2017 года пришли лицензионные условия на лотерейную деятельность. Были на лицо монопольные риски. Также свои замечания высказали Минюст, МЕРТ и ДРС.

С другой стороны – Минфин, который является автором этих условий: 10 лет на рынке лотерей Украины. Меня всегда веселит такой реформаторский подход – когда на госслужбу принимают «новых» людей, но имеющих опыт 5 лет на госслужбе. Также и здесь. Такому критерию соответствует ТОЛЬКО одна компания, которая сегодня уже занимает практически весь рынок. На каждом углу. Прямо при входе в АМКУ находятся два игровых зала – эконом и VIP (наверно для АМКУ).

ЦЕНА ВОПРОСА

27 – 30 млрд грн – так оценивается оборот уличных лотерей. Минфин заложил в бюджет 2 млрд поступлений, хотя в 2017 году было собрано только 300 млн грн.

ЗАКОН



В 2009 году после пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске игорный бизнес в Украине был запрещён. Но также, как и с продажей табака или алкоголя, если есть спрос – будет и предложение. Запрет выталкивает отрасль в тень, бюджет теряет поступления. Не запрещённой осталась только лотерея. Инноваторы игорового бизнеса придумали для игрового автомата такое название: Лотерейный терминал самообслуживания. А игра на автоматах сразу обрела статус игры в лотерею.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА



В Европе запретов нигде нет. В старых демократиях (Великобритания) установлена монополия государства, но от лица государства действуют частные распространители. В молодых – свобода предпринимательства, Например, в Литве – любая компания, в том числе и иностранная, может получить лицензию и работать. Думаю, традиционно запреты для частных компаний заниматься игровым бизнесом были связаны с невозможностью контроля. Но с развитием цифровых технологий монополизм, как средства контроля, перестаёт быть драйвером игрового рынка. Поэтому, на мой взгляд, для Украины целесообразен литовский подход.

И ещё. Доходы от лотерей используются странами для развития спорта, образования, медицины – в частности, лечения людей с игровой зависимостью.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ АМКУ

1) Сертифицировать оборудование. QR-код и GPS-трекер. И тогда кто угодно может проверить – легально или нет.

2) Лицензионное ПО, позволяющее осуществлять дистанционный контроль. Также, как и в налоговой сфере — создать единый скрипт для всех операторов.

3) Единая система принятия ставок.

В общем, всё просто. Прозрачность, равенство для всех, понятность входа на рынок. И почему не пустить западных операторов?

ДЕЖАВЮ

Слушая Агию меня не покидало ощущение, что где-то это всё я уже видел. Когда мы только начинали в 2015 году активничать по налоговой реформе. Отсутствие диалога с Минфином, порочащие нас ролики и статьи, анонимные фотожабы, и очень, очень медленное продвижение по пути реформирования… Тугое болото. И вот это «» :)

И если мы сейчас посмотрим на результаты налоговой реформы, то от идеи в 2015 году мы так и не дошли до полного воплощения. Да, есть промежуточные результаты, но процесс не закончен.

Агия говорит, что с игровым бизнесом всё можно сделать быстро – согласования лицензионных условий может занять недели, но для этого Минфин должен пойти на встречу и учесть замечания АМКУ, Минюста, МЕРТ и ДРС. Но!

Есть статус ква — и действующие участники рынка будут всеми силами сохранить нынешний порядок вещей. Будут противиться прозрачным электронным системам. Будут навязывать что-то архаичное, типа РРО.

Имея опыт участия в налоговой реформе, я вижу, что процесс легализации игорного бизнеса затянется на годы. Хорошо, если ошибусь.

ИТОГО



Неожиданно и приятно встретить таких людей на госслужбе. Рад, что Антимонопольный Комитет существует не для того, чтобы наезжать на бизнес, а для создания равных условий на рынке.

И надо не забывать, что Украина обязалась легализовать в 2018 году добычу янтаря и азартные игры. Как прекрасно видеть рядом эти две вещи – добыча янтаря и игровой бизнес…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

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