|Лотерейный антимонополист, — блогер
|28.03.2018 18:02
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В феврале месяце состоялось заседание Кабмина по лотерейному бизнесу, с которого со скандалом выгнали представителя Антимонопольного комитета.
Помню, меня удивила эта , т.к. в моей картине мира АМКУ – один из винтиков системы, чья деятельность, как и деятельность большинства контролирующих госструктур, направлена против бизнеса. И когда меня пригласили на встречу с этим самым представителем АМКУ – мне стало интересно.
КТО
А когда начинаешь вдаваться в детали, кто же стоит за лотерейным бизнесом, то становится ещё интереснее и интереснее. Весело вспомнить про лотерейный выигрыш радикала Ляшко, а потом узнать, что именно он возглавляет рабочую группу по написанию закона о легализации игрового бизнеса. Весело смотреть на съёмки ночной встречи замголовы фракции БПП с генеральным прокурором, а потом узнать, что именно этот замглавы и стоит за игровым бизнесом в стране. И тогда уже не удивляет расцвет отрасли и игровые (простите, лотерейные) залы по всей стране.
Но вернёмся к представителю АМКУ. Нас встретила . Когда-то партнёр компании «Юртрадиция», потом Евромайдан СОС, адвокат «», защита Татьяны Черновол, знакомство с нарфронтовцами (Пашинский, Петренко), предложение идти на госслужбу, замголовы ДВС, роспуск ДВС, приглашение в АМКУ, собеседование с Президентом, уполномоченный АМКУ.
Как Агия оказалась в эпицентре лотерейной темы? В АМКУ на согласование в мае 2017 года пришли лицензионные условия на лотерейную деятельность. Были на лицо монопольные риски. Также свои замечания высказали Минюст, МЕРТ и ДРС.
С другой стороны – Минфин, который является автором этих условий: 10 лет на рынке лотерей Украины. Меня всегда веселит такой реформаторский подход – когда на госслужбу принимают «новых» людей, но имеющих опыт 5 лет на госслужбе. Также и здесь. Такому критерию соответствует ТОЛЬКО одна компания, которая сегодня уже занимает практически весь рынок. На каждом углу. Прямо при входе в АМКУ находятся два игровых зала – эконом и VIP (наверно для АМКУ).
ЦЕНА ВОПРОСА
27 – 30 млрд грн – так оценивается оборот уличных лотерей. Минфин заложил в бюджет 2 млрд поступлений, хотя в 2017 году было собрано только 300 млн грн.
ЗАКОН
МИРОВАЯ ПРАКТИКА
И ещё. Доходы от лотерей используются странами для развития спорта, образования, медицины – в частности, лечения людей с игровой зависимостью.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ АМКУ
1) Сертифицировать оборудование. QR-код и GPS-трекер. И тогда
кто угодно может проверить – легально или нет.
В общем, всё просто. Прозрачность, равенство для всех, понятность входа на рынок. И почему не пустить западных операторов?
ДЕЖАВЮ
Слушая Агию меня не покидало ощущение, что где-то это всё я уже видел. Когда мы только начинали в 2015 году активничать по налоговой реформе. Отсутствие диалога с Минфином, порочащие нас ролики и статьи, анонимные фотожабы, и очень, очень медленное продвижение по пути реформирования… Тугое болото. И вот это «» :)
И если мы сейчас посмотрим на результаты налоговой реформы, то от идеи в 2015 году мы так и не дошли до полного воплощения. Да, есть промежуточные результаты, но процесс не закончен.
Агия говорит, что с игровым бизнесом всё можно сделать быстро – согласования лицензионных условий может занять недели, но для этого Минфин должен пойти на встречу и учесть замечания АМКУ, Минюста, МЕРТ и ДРС. Но!
Есть статус ква — и действующие участники рынка будут всеми силами сохранить нынешний порядок вещей. Будут противиться прозрачным электронным системам. Будут навязывать что-то архаичное, типа РРО.
Имея опыт участия в налоговой реформе, я вижу, что процесс легализации игорного бизнеса затянется на годы. Хорошо, если ошибусь.
ИТОГО
И надо не забывать, что Украина обязалась легализовать в 2018 году добычу янтаря и азартные игры. Как прекрасно видеть рядом эти две вещи – добыча янтаря и игровой бизнес…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
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