Рост LIBOR 36-ю сессию подряд привел к обнулению доходности бондов США при хеджах

Рост лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) в долларах делает значительно более дорогим приобретение казначейских бондов и хеджирование валютных рисков для европейских и японских инвесторов, что заставляет иностранцев остерегаться вложений в US Treasuries именно тогда, когда США больше только в них нуждаются, пишет агентство Bloomberg.

Трехмесячная ставка LIBOR в долларах поднимается уже 36 сессий. А ее спред с индексными свопами overnight (OIS) - LIBOR-OIS, который считается одним из важнейших показателей кредитного риска в банковском секторе, - уже не первую неделю держится на самых высоких отметках со времен финансового кризиса 2008 года.

Аналитики Goldman Sachs Asset Management не считают, что расширение спреда свидетельствует о высокой напряженности в финансовой системе США. "Недавние изменения в налогово-бюджетной политике США снизили спроса на краткосрочные инвестиции, при этом повысив предложение, и возник дисбаланс предложения и спроса, который подстегнул повышение краткосрочных ставок", - говорится в подготовленном ими обзоре.

Однако LIBOR увеличивает стоимость хеджирования для иностранных инвесторов при покупке казначейских бумаг США, и этот фактор не может не влиять на рынки, отметил стратег BNP Paribas SA Тимоти Хай.

При хеджировании валютных рисков доходность 10-летних US Treasuries составляет лишь 0,42% для японских инвесторов и 0,06% для европейцев, в то время как без хеджирования американские госбумаги имеют доходность около 2,76%.