



А що ви носите у дорогих дизайнерських сумках? Леся Нікітюк, відома телеведуча, наприклад, банки з огірками - цікава альтернатива пакету!



"На своїх перших дорогих сумках я перевірила: їх роблять на століття. Наприклад, одна з моїх перших і дорогих - від Dolce & Gabbana - легко витримує дві 3-літрові банки огірків! Діло було так. Мені мама маршруткою передала передачку. Пакет її тяжкості не витримав і порвався. А нести ж якось треба. І тут в хід пішла сумка. У неї спокійно влізли дві 3-літрові банки солоних огірків і ще всякого, по дрібниці. І нормально, витримала - жодна ниточка не тріснула!", - ділиться зірка.



Як виявилося, Леся - та ще модниця. Зірка щомісяця відкладає 10% зарплатні, щоб потім, наприкінці року придбати собі дорогу дизайнерську річ.





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