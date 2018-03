Путинский парадокс Трампа, — СМИ Политика в отношении России, которую проводит американский президент, вписывается в определенный образец, в том числе на фоне недавнего кризиса: жесткие меры при отсутствии какой-либо критики в адрес Кремля, пишет корреспондент Sueddeutsche Zeitung в Вашингтоне Алан Кэсседи. «Некоторые американские СМИ ведут список лиц, которых Дональд Трамп либо критиковал, либо оскорблял, — и в бытность кандидатом в президенты США, и уже на посту. С каждой неделей список увеличивается — и лишь одна фамилия там до сих пор не фигурировала — президента России Владимира Путина. Даже после того, как в понедельник США объявили о высылке 60 российских дипломатов, Трамп предпочел хранить молчание», — пишет автор и говорит в этой связи о «путинском парадоксе Трампа: риторика президента США все больше противоречит действиям его администрации», информирует svodka.net. По мнению эксперта по России из Университета Джорджтауна Анджелы Стент, отношения Москвы и Вашингтона «идут по нисходящей». Вслед за закрытием российского консульства в Сан-Франциско летом прошлого года теперь закрывается и консульство в Сиэтле. «Русские теперь не имеют официальных представительств на Западном побережье США», — констатирует автор. «Как уже давно утверждают защитники Трампа, он проводит более жесткую политику в отношении России, чем его предшественник Барак Обама. Среди прочего они указывают на декабрьское решение администрации Белого дома поставить Украине оружие на сумму в 47 млн долларов. (…) власть Обамы с начала украинского конфликта выступала против поставок на Украину смертоносных систем вооружений», — говорится в статье. «Что касается Сирии, то и здесь власть США принимает во внимание возможность конфронтации с Москвой. Все началось с обстрела авиабазы сирийских ВВС (…) весной 2017 года, а продолжилось авиаударом по конвою российских наемников в Сирии в феврале текущего года», — отмечает Кэсседи. Журналист напоминает и санкциях, введенных Вашингтоном на прошлой неделе (под давлением Конгресса) в связи с российскими кибератаками и попытками повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году. Читайте: Американская разведка указала на интересные детали с "новым" Путиным «Но ни один из этих шагов Трамп не прокомментировал. Эксперты в Вашингтоне гадают: а существует ли у Трампа глобальная стратегия в отношении России? Презентуя стратегию по национальной безопасности, власть Трампа называла Россию, как и Китай, «ревизионистской силой» — вопрос в том, как серьезно сам президент США относится к подобным документам», — пишет автор. Делается много попыток объяснить отказ Трампа критиковать Путина. Согласно одной из самых старых версий, позиция Трампа связана с его предвыборными заявлениями и открытой похвалой в адрес российского президента. Как заявил представитель администрации США, президент может верить в то, что улучшение отношений между двумя странами вероятно лишь тогда, когда налаживаются отношения между ведущими политиками. «Упорно ходят слухи и о том, о чем впервые в своем резонансном докладе сообщил прежний сотрудник британской MI-6 Кристофер Стил. По его данным, Трампа шантажируют в Москве — это связано с какими-то долгами или чем-то еще. Как ни авантюрно выглядит эта версия, она то и дело мелькает даже в редакционных статьях The New York Times», — замечает автор. Читайте: На Трампа надвигает секс-туча. Что рассказала порно-звезда о президенте США Согласно еще одной версии, «Трамп исповедует хитроумную двойную стратегию: жесткая позиция его администрации соседствует с личными реверансами в адрес российского коллеги». Если за этим стоит какой-то план, это может сработать, цитирует The Wall Street Journal принстонского историка Джулиана Целицера. «А может, Трамп просто не хочет, чтобы все подумали, что он поддался давлению политического истеблишмента и СМИ и наконец раскритиковал Путина. В своей первой внешнеполитической речи в качестве кандидата он заявил два года назад: «Мы как государство должны стать непредсказуемыми». В отношении России ему это хорошо удается», — заключает автор статьи.

