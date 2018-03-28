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Найем: Сейчас я арендую квартиру, это порядка 8 тысяч. Но хозяева ко мне благосклонны, поэтому я не всегда доплачиваю эту сумму
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28.03.2018 18:07
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Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем в интервью главному
редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что некоторое
время жил с братом, а сейчас снова арендует квартиру. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Найем: Я и правда живу
на съемной квартире: я это знаю, весь район знает, и таксисты,
которые меня возят, тоже знают Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com Он рассказал, что некоторое время жил с братом,
а сейчас снова арендует квартиру. Найем подчеркнул, что хотел бы,
чтобы она стоила дешевле."Это порядка 8 тысяч. Но, как бы это
сказать, хозяева квартиры ко мне довольно благосклонны,
следовательно я не всегда доплачиваю эту сумму. Скажем так", –
заявил нардеп.Найем отметил, что у него нет ни собственной
квартиры, ни родственников, которые бы ему ее дали."Я и правда живу
на съемной квартире: я это знаю, весь район знает, и таксисты,
которые меня возят, тоже знают", – добавил он.Мустафа
Найем родился 28 июня 1981 года в столице Афганистана Кабуле.
В Украине долгое время работал журналистом, в 2014 году стал
народным депутатом по спискам Блока Петра Порошенко.
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