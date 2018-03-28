Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что некоторое время жил с братом, а сейчас снова арендует квартиру. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Найем: Я и правда живу на съемной квартире: я это знаю, весь район знает, и таксисты, которые меня возят, тоже знают Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он рассказал, что некоторое время жил с братом, а сейчас снова арендует квартиру. Найем подчеркнул, что хотел бы, чтобы она стоила дешевле."Это порядка 8 тысяч. Но, как бы это сказать, хозяева квартиры ко мне довольно благосклонны, следовательно я не всегда доплачиваю эту сумму. Скажем так", – заявил нардеп.Найем отметил, что у него нет ни собственной квартиры, ни родственников, которые бы ему ее дали."Я и правда живу на съемной квартире: я это знаю, весь район знает, и таксисты, которые меня возят, тоже знают", – добавил он.Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года в столице Афганистана Кабуле. В Украине долгое время работал журналистом, в 2014 году стал народным депутатом по спискам Блока Петра Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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