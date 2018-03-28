В результате вражеского огня украинские воины не пострадали

С начала суток агрессор совершил 24 обстрела позиций украинских защитников, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг вел огонь по укреплениям ВСУ близко Павлополя и Гнутово. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опытного и Широкино. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Песков и Талаковки, а с стрелкового оружия - в районе Каменки.

На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано. В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.