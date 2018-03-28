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С начала суток боевики осуществили 24 обстрела позиций ВСУ
28.03.2018 18:07
С начала суток боевики осуществили 24 обстрела позиций ВСУ
В результате вражеского огня украинские воины не пострадали
Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня.
С начала суток боевики осуществили 24 обстрела позиций ВСУ Фото: из открытых источников

С начала суток агрессор совершил 24 обстрела позиций украинских защитников, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг вел огонь по укреплениям ВСУ близко Павлополя и Гнутово. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опытного и Широкино. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Песков и Талаковки, а с стрелкового оружия - в районе Каменки. 

На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано. В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

Напомним, что за прошедшие сутки, 27 марта, боевики 32 раза нарушили перемирие - ни один украинский воин не пострадал.

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