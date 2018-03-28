Вранці вийшла з квартири. Вирішила перевірити, в наскільки безпечному середовищі я живу.

Отже, 10 поверх, Київ. Живу я тут недавно, їжджу ліфтом, і поки не заморочувалась, де східці. Пішла, подивилась. Двері відкриті, замків немає. Сходи вільні з 1 поверху до 22. На проміжних сходових площадках ніхто ніяких речей не тримає. На щастя, немає добудованих тамбурів, які об’єднують кілька квартир і де, як правило, тримають різний хлам.

У будинку створено ОСББ, і через це, думаю, будинок більш менш впорядкований.

Шукала протипожежний стенд чи якісь інструкції з приводу дій на випадок пожежі. Не знайшла. Подумала, а що робити, якщо вночі треба буде покидати приміщення? Жодних люмінісцентних (чи яких?) стрілок немає.

Пішла перевіряти вхідні двері. Основні і ті, де чорний хід, відчиняються за допомогою магнітного ключа. Відкривається лише одна з половин в кожних дверях. Інша зафіксована шпінгалетом. Дістати до нього, щоб відкрити, я з висоти своїх 1м 63 см не змогла.

Є в будинку дошка оголошень. Там немає жодних безпекових інструкцій. Лише оголошення, хто кому і скільки грошей винен і ще пропозиції з оренди паркомісць.

Пішла до чергової, яка сидить у віконці на першому поверсі. Цікаво, що в цьому будинку таке правило: консьєржа немає з 12 ночі і до 6 ранку. При вході до будинку написано, що «в зв’язку з необхідністю прибирати поверхи, консьєрж відсутня в цей час на своєму робочому місці». Це означає, що якщо у вас немає магнітного ключа, то ви в будинок не зайдете через жодні двері.

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Так от, про чергову-консьєржку. Ми з нею поговорили. Де гідранти з водою на випадок непередбачуваної ситуації – не знає. Що робити, якщо раптом щось – не знає. Каже: — Зразу подзвоню в поліцію.

До речі, простий номер телефону поліції не зразу згадала, і не знала, чи зможе дозвонитися в поліцію, якщо на рахунку мобільного телефону не буде коштів? Стаціонарного телефону немає.

Потім ми з нею почали шукати пожежну сигналізацію, яка має бути в кожному будинку і, відповідно, в кожній квартирі. В моїй орендованій квартирі протипожежної сигналізації немає. Господарі робили ремонт і видалили, скоріше за все, неестетичні дроти.

З консьєржкою ми теж не виявили протипожежну сигналізацію. Дроти є на стелі в фойє і залишки дротів – в коридорах на поверхах. Але все це не працює. Взагалі.

Тобто, якщо раптом станеться пожежа в чиїйсь квартирі серед ночі, то ви спокійно спатимете у своїй і прокинетеся або випадково, або коли хтось добіжить і вам постукає-подзвонить. Навряд чи хтось будитиме людей, якщо станеться пожежа.

Системи оповіщення в житловому будинку на сотні квартир – НЕМАЄ.

До речі, поки ми з консьєржкою ходили поверхами, я запитувала сусідів по будинку, яких зустрічала, чи знають вони, що робити на випадок пожежі в будинку.

Відповіді були такими:

— Не знаю. Ото ще накаркайте!

— Ні, не знаю. Але після Кемерово вже поставив собі ці питання.

— Треба, думаю, провести загальні збори і поставити ці питання правлінню.

— Тікати треба якнайскоріше, раптом пожежа.

— А чого це у нас має бути пожежа?! Ви що? Чи ви щось знаєте? Ви хто взагалі?!

— Знаю лише теоретично. Як в кіно показують.

— Думаю, що знаю. Але готовий слухати і дивитися, що треба робити на випадое пожежі. Не дай бог, звісно.

Потім я пішла в паркінг. Там все дуже сумно. Хіба що стрілочки на вихід намальовані крупно і красиво. Є щитова з непрацюючими вогнегасниками. Черговий в паркінгу охоче порозмовляв. Сказав, що його двері поруч з виходом, тому він тікатиме, раптом пожежа. І вже як втече, подзвонить пожежникам. З вулиці.

В самому паркінгу дуже низька стеля, купа якихось закапелків, де авто стоять щільно одне до одного. Частина машин зберігаються в окремих боксах з воротами, ключі від яких є у господарів і дублікат – у чергового. Дублікати заховані в шафку за великою шафою.

Сумно все насправді.

Це ще я не написала, як я тим самим цікавилась в кафе типу фаст-фуд з великою кількістю відвідувачів і в супермаркеті біля дому.

Але, повірте, там таке саме. Особливо на рівні персоналу — люди не знають, що робити на випадок пожежі. Правда, є протипожежна сигналізація. Адміністратори кажуть, що працююча. Кажуть, що їх регулярно перевіряють.

Пошукала статистику по пожежам в Україні. Скористалась даними Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (УкрНДІЦЗ).

В 2010 році в Україні сталося 62 207 пожеж, загинуло 2 819, в тому числі 95 дітей.

В 2012 році — 71 443 пожежі, загинуло 2 751, в тому числі 87 дітей.

В 2013 році – 61 114 пожеж, загинуло 2 494 людей, в тому числі 73 дитини.

В 2014 році – 68 879 пожеж, загинуло 2 246 людей, в тому числі 74 дитини.

В 2015 році – 79 581 пожежа, загинуло 1 947 людей, в том числі 66 дітей.

В 2016 році — 74 221 пожежа, загинуло 1 872 людини, у тому числі 57 дітей.

В 2017 році — 83 116 пожеж, загинуло 1 819 людей, у тому числі 65 дітей.

За 2 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 7 597 пожеж, загинули 514 людини, в тому числі 11 дітей.

Щоденно в Україні, в середньому, виникає 128 пожеж, внаслідок яких гинуть 8 і отримують травми 5 людей.

Щоденно вогнем знищуєтся 78 будівель та 10 одиниць техніки.

Щоденно матеріальні втрати від пожеж складають 16 мільйонів 732 тисячі гривень.

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