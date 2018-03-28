Электронную визу в Оман теперь можно получить по упрощенной процедуре.

Для оформления электронной визы можно воспользоваться сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман, передает со ссылкой на .

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта. Надо также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

Оман - это небольшая страна, расположенная на юго-востоке Аравийского полуострова. Оман считается наиболее светской страной Персидского залива.Здесь, например, в отличие от соседних, более консервативных монархий, женщины могут претендовать на любую работу. Они работают водителями такси, полицейскими.

Украина договорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами о совместном безвизовом режиме для граждан.

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