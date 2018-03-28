Сегодня цены на капусту дублируют прошлогодний тренд и даже опережают его

В Украине начала расти стоимость белокачанной капусты. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который провели аналитики «Инфо-Шувар», информирует svodka.net.

Сообщается, что во второй половине марта стоимость капусты на оптовых рынках повысилась на треть — с 4-4,5 грн/кг до 6-7 грн/кг. Следует отметить, что данный скачок цены стал крупнейшим за весь сезон. Первую волну подорожания зафиксировали еще в начале января, однако в феврале цены на капусту начали постепенно снижаться.

Фактически, сегодня цены на капусту дублируют прошлогодний тренд и даже опережают его. Более того, на сегодняшний день стоимость белокачанной капусты в полтора раза выше, в сравнении с прошлым годом. При этом капуста в Украине в 3 раза дороже нежели в Польше.

В связи с этим на рынках начали появляться первые партии импортной капусты, стоимость которой составляет 7-8 гривен за один килограмм. Зато, как отмечают аналитики, импортный овощ превосходит украинские аналоги по качеству.

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Ранее сообщалось, что поляки спровоцировали очередное подорожание яблок в Украине.

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