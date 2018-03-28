В результате взрыва пиротехник Государственной службы по
чрезвычайным ситуациям оказался в больнице с диагнозом "перелом
двух пальцев правой руки и контузия". Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Пиротехник ГСЧС подорвался возле Донецкой
фильтровальной станции Фото: ДСНС України / Facebook "В результате
взрыва неизвестного предмета травмы получил начальник группы
пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального
назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области
Красноперов Анатолий Николаевич", – говорится в
сообщении.Пострадавший доставлен в больницу в Авдеевке с диагнозом
"перелом двух пальцев правой руки и контузия". Его состояние
стабильное.Вооруженный конфликт на востоке
Украины продолжается с апреля 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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