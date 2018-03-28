В результате взрыва пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказался в больнице с диагнозом "перелом двух пальцев правой руки и контузия". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пиротехник ГСЧС подорвался возле Донецкой фильтровальной станции Фото: ДСНС України / Facebook "В результате взрыва неизвестного предмета травмы получил начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Красноперов Анатолий Николаевич", – говорится в сообщении.Пострадавший доставлен в больницу в Авдеевке с диагнозом "перелом двух пальцев правой руки и контузия". Его состояние стабильное.Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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