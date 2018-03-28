Планируется, что пляж не будет "семейным"

Об этом сообщает BBC .

По словам Пэта Галлахера, представителя "Ирландской ассоциации натуристов", его организация много лет проводила кампанию за официальное открытие нудистского пляжа.

"В этой стране есть люди, которые используют пляжи по всей Ирландии, так долго, как я помню, как нудистские", - отметил он.

По его словам, отдых на таких пляжах намного популярнее в Ирландии, чем можно подумать.

Галлахер также добавил, что были некоторые опасения относительно присутствия детей на таком пляже, однако, по его словам, пляж на Hawk Cliff не будет "семейным".