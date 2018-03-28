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В Ирландии открыт первый на острове нудистский пляж
28.03.2018 18:15
В Ирландии открыт первый на острове нудистский пляж
Планируется, что пляж не будет "семейным"
На юге Дублина в апреле этого года состоится официальное открытие первого нудистского пляжа на острове Ирландия.
В Ирландии открыт первый на острове нудистский пляж Фото: facildedigerir.com

Об этом сообщает BBC.

По словам Пэта Галлахера, представителя "Ирландской ассоциации натуристов", его организация много лет проводила кампанию за официальное открытие нудистского пляжа.

"В этой стране есть люди, которые используют пляжи по всей Ирландии, так долго, как я помню, как нудистские", - отметил он.

По его словам, отдых на таких пляжах намного популярнее в Ирландии, чем можно подумать. 

Галлахер также добавил, что были некоторые опасения относительно присутствия детей на таком пляже, однако, по его словам, пляж на Hawk Cliff не будет "семейным".

Сообщается, что нудистский пляж будет открыт в Долка, пригороде Дублина.

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