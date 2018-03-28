Вторник показал, что начавшаяся вчера кампания по изгнанию российских дипломатов еще не закончена. К акции присоединяются новые страны, которых стало уже четверть сотни. Кроме того, последовала реакция НАТО, которая высылает 7 российских представителей и уже закрыла запросы на предоставление приглашений еще трем. По сути, к общей численности изгоняемых российских дипломатов, в том числе – военных, Альянс добавил десяточку. Буквально всем понятно, что высылка дипломатов – не самоцель, а некий указатель или вектор, в направление которого каждый может рассмотреть очертания следующих мероприятий.

Есть мнение, что мероприятия по РФ будут иметь некий дискретный характер, где в конце каждой фазы Кремлю будут предъявляться все более ухудшающиеся условия остановки подобных действий, но они не верны в самом своем основании. Дело в том, что текущие мероприятия указывают на определение РФ в разряд «опущенных», по арестантской терминологии. Это значит, что уже никому не нужен разговор как таковой, теперь можно говорить о том, что и мнение Москвы не интересно никому, а просто нужно ее подчинение тому, что уже было озвучено ей ранее. А сообщение было простое и логичное, очень хорошо понятное Путину, как никому другому.

Если проследить процесс постепенного «съезжания крыши» как у самого Путина, так и населения РФ, то можно обнаружить обратно пропорциональную связь интереса, внимания и усилий по приведению в порядок внутреннего пространства и возрастающей внешней агрессивности. Чем больше внутренние вопросы отходили на второй план, тем больше возрастал перечень претензий к соседям и дальним странам, и наоборот. В конце концов, оказалось, что все усилия РФ уже переориентированы на внешнюю, крайне агрессивную политику, а все, что надо бы делать на собственной территории, в том числе – официально обещанное самим Путиным, давно смыто в унитаз. Поэтому и самого Путина, и рядового россиянина больше интересует «что там у хохлов», «как удачно разбомбили очередной сирийский город» или каков «госдолг США», чем то, что они едят и где горят их дети. Сегодня в Сети была выложена масса видеороликов с чудаком, у которого сгорела вся семья в кемеровском ТРЦ и который там что-то вещал. Энтузиасты нашли его аккаунт в соцсетях и увидели, как он обещал воткнуть триколор не только в Симферополе и Донецке, но и в Штатах, если они станут широко разевать варежку. Теперь же оказалось, что надо было наводить порядок дома, а не смотреть за соседские заборы и бросать туда камни.

Так что, никакой дискретности не будет хотя бы потому, что Москве давно рассказаны условия, при которых вероятно прекратить давление пресса, который уже разрушает РФ. Мягко это выглядело примерно следующим образом. Вывести войска с оккупированных территорий Украины (а под этот шум – и из остальных оккупированных территорий — Молдовы и Грузии), убраться из Сирии, с предоставлением головы Асада на блюдечке или без такового, но желательно – с оной, ибо это будет плюс в карму. Прекратить военное сотрудничество со странами-изгоями, Ираном и КНДР, а также – прекратить поддержку террористических движений: от палестинских, до йеменских. На самом же деле, это выглядит более просто и элегантно. Московии предложено убраться с международной арены четко в контур собственных границ, без условий и оговорок. Именно для этого и нужно ее изгнание из международных организаций, а тем более – из структур, где РФ по недосмотру имела привилегированный статус, например Совбез ООН. За это Москве оставляется право устраивать свою внутреннюю политику так, как там сочтут нужным. Это примерно то же самое, что предоставлено КНДР. Там уже никто не хочет прививать демократию, просто огородили эту гадость и не обращают на нее внимание. То же самое и с РФ. Сможет она выжить в таких условиях – ее дело, а нет – тогда начнет работать программа по дезинтеграции этого пространства.

Но какой бы вариант не был избран, это не отменяет привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению военных преступлений в Украине и Сирии. Тут будет отработана схема «Слободан Милошевич». Кроме того, «Дело Скрипаль» говорит о том, что все подобные преступления, совершенные в последнее время и приостановленные по политическим мотивам – двинутся к своему логическому завершению и если следствие укажет на Путина, как на организатора преступлений, то так и будет. Здесь уже будет снято негласное табу и Путин перестанет быть лицом «вне отстрела». Похоже на то, что очень скоро будет поставлена точка в расследовании гибели малазийского МН-17, сбитого средствами ПВО РФ. Голландия прямо сейчас подстраивает свои нормы права под возможность рассмотрения именно такого дела с фигурантами – иностранцами. А кроме того, к финишу подойдет и расследование гибели правительственного авиалайнера Республики Польша, в которой погибло все руководство страны. Уже сейчас известно о том, что старая версия гибели самолета, представленная по заключениям россиян, отвергнута полностью, а новая предполагает умышленное уничтожение самолета. Если следствие, как и по Скрипалю, укажет на россиян, как преступников, совершивших это преступление, то Польша окажется в положении Великобритании, подвергшейся агрессии внешнего врага. В таком случае, она тоже может обратиться к странам НАТО за активизацией механизма взаимопомощи при нападении.

В это же время, Штаты сообщают, что и с гибелью в США бывшего министра пропаганды РФ Лесина, тоже есть полная ясность о том, кто его убил, как и по чьей команде.

То есть, Скрипаль – первая и не самая жирная ласточка. Важно то, что теперь уже нет механизма торможения и процесс пошел. Так что для сохранения своей шкуры, Путину и его дворовой своре надо будет закрываться в своем лепрозории, безотлагательно забивая окно в Европу, которое 300 лет назад прорубил Петр 1. Только в режиме замкнутого лепрозория «элиты энергетической сверхдержавы» не поедут в славный город Гаага.

То есть, уже сейчас РФ понижена в ранг стран третьего дивизиона, которым необходим посредник, через которого можно общаться с сильными мира сего. Как нетрудно догадаться, Китай возьмет на себя эту функцию и судьба РФ уже будет решаться путем переговоров заинтересованных сторон с руководством КНР, а Пекин уже доведет до Путина то, о чем удалось договориться. Посему, в ближайшее время следует ожидать лихорадочные метания руководства РФ в сторону Пекина.

Так что процесс уже не только пошел, но и набрал неплохие обороты. Дальше будет только веселее.

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