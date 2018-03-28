Любой пожар начинается с небольшого очага, который иногда может ликвидировать один человек, если он знает правила поведения во время пожара.

Киевская государственная власть советует, как вести себя в случае возникновения пожара.

В случае возникновения пожара необходимо заранее, знать где находятся средства пожаротушения и аварийные выходы. Если это вероятно - сразу звоните "101" и вызывайте пожарную команду.

Спасая пострадавших из домов, которые горят, следует помнить:

перед тем, как войти в горящее помещение, накройтесь мокрым одеялом, любой одеждой или плотной тканью;

двери в задымленные помещения открывайте осторожно, чтобы избежать возгорания от большого притока свежего воздуха;

в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись;

для защиты от угарного газа необходимо дышать через увлажненную ткань;

в первую очередь спасайте детей, инвалидов и пожилых людей;

обращайте внимание на то, что маленькие дети от страха часто прячутся под кровать, в шкаф и забиваются в угол;

выходите из очага пожара в ту сторону, откуда дует ветер;

если на человеке горит одежда, повалите его на землю и быстро накиньте пальто, плащ или любое одеяло или покрывало (желательно увлажненное) и плотно прижмите к телу, в случае необходимости вызовите медицинскую помощь;

если загорелась ваша одежда, падайте на землю и переворачивайтесь, чтобы сбить пламя, ни в коем случае не бегите - это еще больше раздувает огонь;

для тушения пожара используйте огнетушители, пожарные гидранты, а также воду, песок, землю, кошму, одеяла и другие средства, приспособленные для тушения огня;

бензин, керосин, органические масла и растворители, которые загорелись, тушите только с помощью приспособленных видов огнетушителей, засыпайте песком или почвой, а если очаг пожара небольшой, накройте его асбестовым или брезентовым покрывалом, увлажненной тканью или одеждой;

если горит электрооборудование или проводка, выключите рубильник, выключатель или электрические пробки, а потом начинайте гасить огонь.

Если пожар застал вас в помещении, следует соблюдать следующие правила:

если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в постели, а скатитесь с неё прямо на пол;

к двери помещения следует ползти по полу под облаком дыма, но не открывать дверь сразу, осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, если двери не горячие, то откройте их и быстро выходите;

если двери горячие, не открывайте их - дым и пламя не позволят вам выйти;

плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма. Возвращайтесь ползком в глубину помещения и принимайте меры к спасению;

присядьте и глубоко вдохните воздух, раскройте окно и попробуйте позвать на помощь;

если вы не в состоянии раскрыть окно, разбейте оконное стекло твердым предметом и обратите внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду;

если вы выбрались через двери, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;

обязательно закрывайте за собой все двери;

обратите внимание, что во время пожара запрещено пользоваться лифтами;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь огонь, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.

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