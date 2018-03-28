Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании, 28 марта, принял распоряжение о реализации проекта строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом Борисполь.

Предполагается, что реализация проекта позволит сократить время трансфера пассажиров из/в международный аэропорт Борисполь, улучшить условия и повысить их комфортабельность перевозки, а также повысить уровень безопасности пассажиров, улучшить экологическую ситуацию, создать новые рабочие места и повысить транспортный потенциал Киева и Украины в целом, информирует svodka.net.

Напомним, о начале строительства Воздушного экспресса еще 2013 году говорил экс-премьер Николай Азаров.

Проект строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом Борисполь, разработанный компанией Укрзализныця, предполагает, что поезда будут курсировать от станции Киев-Пассажирский через Выдубичи до терминала D аэропорта Борисполь. Для этого нужно достроить только 4 километра железной дороги. На линии будут курсировать 11 рельсовых автобусов PESA 620м на 91 место и два PESA 630м на 192 места. Время в пути между центром Киева и аэропортом составит 35 минут со стоимостью билета 80-120 гривен.

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