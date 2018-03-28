Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что его отец, занимавший должность замминистра образования Афганистана, никогда не состоял в коммунистической партии и не выступал на стороне власти в стране. Найем: Отец скорее был "не то что в оппозиции, а в очень жесткой оппозиции" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина", что если бы его отец был в системе коммунистической партии, то его бы убили в регионах Афганистана.Найем сообщил, что его отец работал замминистра образования Афганистана и при этом не был в коммунистической партии."Дело в том, что тогда в Афганистане строились школы, и если в отдаленные районы приезжал партийный человек, его убивали. Нужен был человек, который не был партийным, мог разговаривать с этими людьми, владел двумя языками (пушту и дари) и еще был образован, чтобы поехать куда-то и начать там строительство школ. Мой отец занимался именно этим как непартийный человек. Он был чужой в системе, он был чужой в партии, но он строил школы по всей стране", – рассказал он. Депутат подчеркнул, его отец скорее был "не то что в оппозиции, а в очень жесткой оппозиции"."Если бы он был в системе, если бы он был партийным человеком – его бы убили в регионах. Это сложно представить, но… Например, представьте, что сейчас придет замминистра образования в Донецк строить школу", – добавил Найем. Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года в столице Афганистана Кабуле. В Украине долгое время работал журналистом, в 2014 году стал народным депутатом по спискам Блока Петра Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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