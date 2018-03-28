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Найем: Если бы мой отец был в системе и в партии – его бы убили в регионах Афганистана
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28.03.2018 18:23
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Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем рассказал в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что его отец,
занимавший должность замминистра образования Афганистана, никогда
не состоял в коммунистической партии и не выступал на стороне
власти в стране. Найем: Отец скорее был "не то что в оппозиции, а в
очень жесткой оппозиции" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил в авторской
программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на
телеканале "112 Украина", что если бы его отец был в
системе коммунистической партии, то его бы убили в регионах
Афганистана.Найем сообщил, что его отец работал замминистра
образования Афганистана и при этом не был в коммунистической
партии."Дело в том, что тогда в Афганистане строились школы, и если
в отдаленные районы приезжал партийный человек, его убивали. Нужен
был человек, который не был партийным, мог разговаривать с этими
людьми, владел двумя языками (пушту и дари) и еще был образован,
чтобы поехать куда-то и начать там строительство школ. Мой отец
занимался именно этим как непартийный человек. Он был чужой в
системе, он был чужой в партии, но он строил школы по всей
стране", – рассказал он. Депутат подчеркнул, его отец
скорее был "не то что в оппозиции, а в очень жесткой
оппозиции"."Если бы он был в системе, если бы он был партийным
человеком – его бы убили в регионах. Это сложно представить,
но… Например, представьте, что сейчас придет замминистра
образования в Донецк строить школу", – добавил
Найем. Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года в столице
Афганистана Кабуле. В Украине долгое время работал журналистом, в
2014 году стал народным депутатом по спискам Блока Петра Порошенко.
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