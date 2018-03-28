На втором месте - Китай

Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Так, по 2013-2017 года Украина продала России оружия на 579 млн. На втором месте - Китай (485 млн), третье место в Таиланде (301 млн).

На четвертом месте по продажам - Индия (222 млн), на пятом - Венесуэла (145 млн).

В таблице об импорте оружия в Россию Украина тоже обозначена ключевым поставщиком. Италия за 2013-2017 годы продала России оружия на 45 млн, Турция - на 16 млн. Чехия - на 11 млн.