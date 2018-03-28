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Россия стала главным импортером украинского вооружения
28.03.2018 18:23
Россия стала главным импортером украинского вооружения
На втором месте - Китай
Главным импортером украинского вооружения в 2013-2017 годах была Россия.
Россия стала главным импортером украинского вооружения Фото: iPress.ua

Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Так, по 2013-2017 года Украина продала России оружия на 579 млн. На втором месте - Китай (485 млн), третье место в Таиланде (301 млн).

На четвертом месте по продажам - Индия (222 млн), на пятом - Венесуэла (145 млн).

В таблице об импорте оружия в Россию Украина тоже обозначена ключевым поставщиком. Италия за 2013-2017 годы продала России оружия на 45 млн, Турция - на 16 млн. Чехия - на 11 млн.

Напомним, что Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) сняло санкции с российского поставщика угля "Южтранс".

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