Эксперты ресурса DxOMark определили смартфон, оснащенный самой лучшей камерой. Лидером оказался HuaweiP20 Pro, представленный китайским производителем 27 марта этого года. Об этом пишет SlashGear.

Сообщается, что гаджет удостоился самых высоких оценок в истории ресурса. Успех обеспечила ему тройная камера, состоящая из 40-мегапиксельного датчика QuadBayer, второй монохромной камеры с сенсором 20 МП, и дополнительным телефото-сенсором, информирует svodka.net.

За качество фото P20 Pro получила 114 баллов. Таким образом, флагман превзошел не только GalaxyS9 и представленный накануне MiMix 2S, но также и iPhoneX.

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