Охранник торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Сергей Антюшин, которого обвиняют в отключении пожарной сигнализации, в ходе суда свою вину не признал. По его словам, о неисправности сигнализации он предупреждал руководство торгового центра. В результате происшествия в "Зимней вишне" погибли 64 человека Фото: ЕРА Он рассказал, что 19 марта писал рапорт руководству торгового центра, а потому технический директор был в курсе ситуации. Антюшин сообщил, что с началом пожара позвонил в службу спасения и своему руководителю.По его словам, сам охранник никогда сигнализацию не отключал, однако она была неисправна по несколько дней из-за якобы проведения ремонта.В суде Антюшин свою вину отрицал. Он подчеркнул, что пожар произошел из-за неисправности системы оповещения, за которую отвечают техники. В ходе суда следователь заявил, что после начала пожара Антюшин увидел на мониторе оповещение о возгорании, однако закрыл его. Об этом говорится в видеотрансляции из суда, которая обнародована на YouTube-канале Life.Ранее на допросе охранник заявил, что не включил вручную систему оповещения в торговом центре."Кнопка называется "Пуск оповещения", но я на данную кнопку не нажал, поскольку растерялся в экстренной для всех и для себя ситуации, связанной с пожаром. Ранее данную кнопку испытывали, и она работала", – говорится в показаниях Антюшина, которые зачитали в суде.Один из свидетелей рассказал, что когда он подбежал к посту Антюшина, тот нажимал на кнопки, после чего заявил: "Не работает у меня ничего!"Фигурантами дела являются управляющая "Зимней вишней" Надежда Судденок, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, глава компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, а также охранник, которого обвиняют в том, что он отключил пожарную сигнализацию. Антюшин является сотрудником ЧОО "Центр защиты".В Следкоме сообщали сегодня, что следствие ходатайствует об аресте всех фигурантов дела.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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