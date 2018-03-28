|В Киеве 30-31 марта состоится самое масштабное отключение от водоснабжения в истории города
|28.03.2018 18:31
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Ограничения будут действовать с 10:00 пятницы до 7:00 субботыРяд районов и жилых массивов Киева останутся без водоснабжения с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры.
Фото:mybritishcat.ru
Отключение станет самым масштабным в истории Киева, сообщают в столичном водоканале.
Ограничения будут действовать в следующих районах:
Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.):
Голосеевский район
район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковской и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.
Святошинский район
"Никольская Борщаговка" в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.
Соломенский район
жилой массив "Первомайский" в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
жилой массив "Соломенка" в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
жилой массив "Чоколовка" (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта "Киев") - полностью;
группа жилых массивов "Отрадный" (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.
Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:
Голосеевский район
жилые массивы "Теремки-1", "Теремки-2" - полностью;
многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м "Теремки";
Святошинский район
жилой массив "Никольская Борщаговка" - полностью;
жилой массив "Южная Борщаговка" - полностью;
жилой массив "Академгородок" в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
Соломенский район
район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
Шевченковский район
жилой массив "Нивки" - полностью.