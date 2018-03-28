В Киеве 30-31 марта состоится самое масштабное отключение от водоснабжения в истории города Ограничения будут действовать с 10:00 пятницы до 7:00 субботы Ряд районов и жилых массивов Киева останутся без водоснабжения с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры. Фото:mybritishcat.ru Отключение станет самым масштабным в истории Киева, сообщают в столичном водоканале. Ограничения будут действовать в следующих районах: Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.): Голосеевский район район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковской и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы; проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы. Святошинский район "Никольская Борщаговка" в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц. Соломенский район жилой массив "Первомайский" в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц; жилой массив "Соломенка" в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; жилой массив "Чоколовка" (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта "Киев") - полностью; группа жилых массивов "Отрадный" (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью. Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки: Голосеевский район жилые массивы "Теремки-1", "Теремки-2" - полностью; многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц; район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м "Теремки"; Святошинский район жилой массив "Никольская Борщаговка" - полностью; жилой массив "Южная Борщаговка" - полностью; жилой массив "Академгородок" в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц; район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы. Соломенский район район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц. Шевченковский район жилой массив "Нивки" - полностью. Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии

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